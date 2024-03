📷 Michy Batshuayi se fait encore remarquer avec un accessoire à près de 3000 euros !

Comme à son habitude, Michy Batshuayi est arrivé à Tubize en grande tenue. Le Diable Rouge présentait notamment un sac d'une valeur de plus de 2800 euros.

Comme d'habitude, c'était le grand défilé des tenues parfois difficilement compréhensibles, ce lundi à Tubize. Passons sur celles d'Amadou Onana et Johan Bakayoko, dont on se demande un peu quelle fashion police les aura validées. Et évoquons celle de Michy Batshuayi, qui tenait un sac particulièrement flashy.

Ce sac, c'est un Louis Vuitton jaune-brun de modèle Speedy 50 Bandoulière Damier Pop. Un modèle qui coûte la bagatelle de 2850 euros, rien que cela. Mais rien n'est trop cher pour avoir du style...