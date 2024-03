Une solution sérieuse pour Tedesco ? Ce Diable Rouge envoie un message fort

La Belgique se prépare pour l'Euro, qui se déroulera en Allemagne cet été. Les Diables Rouges disputeront prochainement deux rencontres amicales, contre l'Irlande puis l'Angleterre.

Outre les cadres, déjà assurés de leur place dans le 11 et dans le système de jeu, certains Diables espèrent se montrer lors des prochaines rencontres et des prochains mois. Avec l'objectif d'assurer leur sélection pour l'Euro, mais aussi de grimper dans la hiérarchie.

Olivier Deman en fait incontestablement partie. Sélectionné alors qu'il évoluait encore au Cercle de Bruges, le joueur de 23 ans a depuis été transféré au Werder Brême. Cette saison, il est régulièrement titulaire au sein du club allemand.

Diables Rouges : Olivier Deman envoie un message à Domenico Tedesco

"C'est une très belle année d'apprentissage pour moi en Allemagne. Je trouve que j'ai beaucoup progressé en six mois. Je suis un autre joueur en côtoyant d'autres joueurs, d'autres équipes, en évoluant dans un autre rythme. Je me sens plus fort sur le plan de la puissance physique, mais aussi de façon générale, je me sens un joueur plus complet. (...) C'est un environnement idéal pour progresser et j'apprends beaucoup aussi dans la construction du jeu", a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi.

Deman est le seul arrière gauche de formation du noyau des Diables, où la place de titulaire est réservée à Arthur Theate. Mais il espère bien s'imposer comme une solution sérieuse aux yeux de Domenico Tedesco. "Ce fut une surprise d'avoir rejoint les Diables, ça l'est toujours. C'est une fierté", a continué Deman, qui compte 2 caps (1 titularisation). "J'essaie de profiter de chaque sélection pour progresser, lors de chaque entraînement, à chaque minute de jeu. Pour glaner aussi plus des minutes de jeu."