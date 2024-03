Karel Geraerts hausse le ton et prend une décision forte à Schalke 04

Karel Geraerts et Schalke 04 vivent une saison faite de hauts et de bas. Le club de Gelsenkirchen est 14e de 2.Bundesliga, avec déjà 14 défaites subies et seulement 3 points d'avance sur l'avant-dernier du championnat. La dernière ligne droite s'annonce très compliquée, et le coach belge a donc dû prendre des décisions difficiles.

L'une d'elles a été d'écarter Timo Baumgartl (28 ans) du noyau. Titulaire en début de saison, le défenseur central n'a plus joué depuis trois matchs, et Baumgartl a désormais été placé en équipe réserve par Karel Geraerts. Une décision expliquée très clairement.

"J'ai pris cette décision parce que je ne suis pas satisfait de son niveau. Je n'ai pas été convaincu ces dernières semaines par son niveau à l'entraînement", déclare Geraerts sur le site officiel de Schalke 04. "Je ne pense pas qu'il puisse nous aider dans la dernière ligne droite de la saison".

Des mots durs pour l'ancien international espoirs allemand, qui compte une réelle expérience de l'élite avec 119 matchs de Bundesliga. Il s'entraînera désormais avec l'équipe U23 jusqu'en fin de saison.

