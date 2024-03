"Nous allons attaquer le Club de Bruges. Et l'Union. Et Anderlecht. Et l'Antwerp. Et Genk"

Le Cercle de Bruges va participer aux Champions' Playoffs pour la première fois. Mais les Groen en Zwart ne seront pas là pour faire de la figuration.

Depuis qu'il a pris le Cercle de Bruges en main en succédant à son ancien T1 Dominik Thalhammer il y a un peu plus d'un an, Miron Muslic a fait un travail incroyable.

L'équipe en est récompensée par une accession aux Champions' Playoffs. Mais le coach des Groen en Zwart ne voit pas cela comme la cerise sur le gâteau : "Notre saison commence maintenant" prévient-il dans Het Laatste Nieuws.

"Nous allons attaquer le Club de Bruges. Et l'Union. Ét Anderlecht. Et l'Antwerp. Et Genk. Nous ne changerons pas de philosophie et nous irons chercher le maximum. Un ticket européen : pourquoi pas ?" poursuit-il.

Miron Musclic ambitieux avec le Cercle

Le mot d'ordre est clair : le Cercle ne craint personne : "Van Bommel, Riemer, Blessin, Vrancken et Hayen : ils vont essayer de neutraliser notre tactique, d'élaborer un plan pour échapper à notre pressing. Ils m'obligent à ajuster constamment notre jeu. Donnez deux occasions à l'Union et elle en marque trois. Mettez Anderlecht en difficulté et Dreyer servira Dolberg en contre-attaque".

Musclic regarde vers le haut : "Nous voulons être à la hauteur. Nous voulons jouer les trouble-fêtes. Réduire l'écart avec les meilleurs clubs". L'équipe commencera ces Playoffs à égalité avec Genk, deux points derrière le Club de Bruges et l'Antwerp.