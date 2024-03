Yannick Ferrera ne se cache pas : "Oui, nous avons le plus de chances de descendre..."

Yannick Ferrera est arrivé au RWDM avec la mission de sauver le club de la relégation. Il s'est exprimé sur cet énorme défi.

Yannick Ferrera n'aura que 6 rencontres pour sauver le RWDM. C'est peu, surtout au vu de la dynamique actuelle du club. Le RWDM n'a pas encore gagné une seule rencontre en 2024 et a enchaîné les prestations plus catastrophiques que les autres.

Dans les colonnes de Sudinfo, Ferrera a d'abord expliqué pourquoi il a accepté de rejoindre le RWDM malgré la situation actuelle. "Si j’ai signé ici, c’est que j’y crois. Si je ne l’avais pas fait, ou si je pensais que c’est trop difficile, je serais resté à la maison ou en vacances. J’ai eu différentes possibilités ces derniers temps, en Belgique et ailleurs, mais rien qui ne me parlait réellement. Ici, je sens qu’il y a un truc qui me parle. Pouvoir être dans ma ville et réaliser un truc que tout le monde pense impossible, ça me botte. Et je pense qu’on peut y parvenir en étant tout ensemble et allant dans la bonne direction."

Yannick Ferrera veut maintenir le RWDM en Pro League

L'ancien coach du Standard n'a pas caché que les chances de maintien peuvent paraître raisonnablement faibles. "Ici, on a un point de retard sur le barragiste. C’est difficile mais ce sont surtout les dernières semaines qui ont fait dire aux gens 'le RWDM va descendre'. Et sincèrement, jusqu’à il y a une semaine, je me disais la même chose vu les derniers résultats depuis décembre. Statistiquement, c’est Molenbeek qui a le plus de chance de descendre. Depuis cinq jours, je pense différemment et je pense qu’on a de fortes chances de se maintenir."

Il faudra alors remobiliser un groupe. Tout sauf évident dans une équipe qui n'a plus gagné depuis décembre. "(Mes premiers mots au groupe ?) On a assez rigolé et on n’est plus là pour ça. On a quelques semaines et elles peuvent changer nos vies. Ce serait bien d’en prendre conscience maintenant parce que ce n’est pas rien", a continué Ferrera.