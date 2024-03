Yannick Ferrera débarque au RWDM pour une "mission commando"

Le RWDM a changé d'entraîneur pour la quatrième fois en une saison. Cette fois-ci doit être la bonne pour les pensionnaires du stade Edmond Machtens.

Après cinq rencontres, Bruno Irles a gentiment été remercié par le RWDM pour sa collaboration qui n'aura pas aidé à sauver le club des Playdowns et qui a même mené le club à une place de lanterne rouge.

Dans la foulée, le club a annoncé l'officialisation de l'arrivée de Yannick Ferrera. Un sacré coup de poker pour un club qui vient de changer d'entraîneur pour la quatrième fois de la saison après Vincent Euvrard, Claudio Caçapa et le technicien français.

Ferrera n'aura pas le droit à l'erreur

"C’était important pour nous d’avoir un coach familier du championnat belge, qui est assez particulier. Il nous fallait un meneur d’hommes pour une mission commando", a commenté Gauthier Ganaye, le CEO du RWDM.

"On a une nouvelle compétition qui va s’ouvrir, qui va durer soit six soit huit matchs et à l’issue de laquelle on a bien l’intention de se maintenir en D1A", a-t-il ajouté en expliquant que toute l'équipe devait se mettre dans le même état d'esprit.

Ferrera, passé par plusieurs formations du pays dont le Standard, Malines ou encore Charleroi, n'aura pas vraiment le droit à l'erreur puisqu'il n'aura que quelques matchs pour sauver un club en perdition depuis le mois de décembre.