Benito Raman, en Turquie plutôt qu'en Pro League... à cause de Mogi Bayat ?

Benito Raman a quitté Anderlecht pour Samsunspor cet hiver. Mais il aurait aussi pu signer à La Gantoise, sans l'intervention... de Mogi Bayat ?

Benito Raman (29 ans) a vécu une fin de parcours frustrante au RSC Anderlecht. Joker de luxe, l'ancien de Schalke 04 était un peu le "bouche-trou" de Brian Riemer en cas de blessures ou d'absence, sans jamais être vu comme un réel titulaire. Mais à chaque mercato, le même refus de la direction de laisser partir Raman, qui donnait pourtant tout et restait très professionnel.

L'été dernier, il aurait ainsi dû rejoindre Saint-Trond, jusqu'à un refus de dernière minute. Après cela, Raman a peu joué (10 matchs en Pro League) et la situation devenait intenable. Cet hiver, une solution a été trouvée : l'ex-Diable Rouge a été libéré et a rejoint Samsunspor, en Turquie.

Mais ce transfert n'était pas le premier choix de Benito Raman, qui aurait préféré signer en Jupiler Pro League. Et il aurait pu signer à La Gantoise, où il a vécu ses plus belles années (68 matchs, 15 buts, 7 assists). "J'ai appris par après que La Gantoise était intéressée. Je voulais y retourner et visiblement, il y avait un accord, mais on ne m'a rien dit", accuse le joueur dans Het Nieuwsblad.

Anderlecht n'aurait pas souhaité travailler avec Bayat

"Michel Louwagie hésitait dans un premier temps, puis s'est décidé en voyant que Hugo Cuypers allait partir en MLS", explique Raman. "Mais le deal aurait échoué parce qu'un autre agent voulait servir d'intermédiaire". Cet agent, c'est bien sûr l'agent "maison" à Gand : Mogi Bayat. "Je pense. Mais ça n'avait pas d'importance pour moi", assure l'attaquant.

Malheureusement pour Benito Raman, qui aurait plutôt voulu retourner dans son club de coeur, c'est finalement à Samsunspor qu'il signera. "Je me sens bien ici", relativise-t-il toutefois. "On verra si j'ai l'opportunité de retourner à Gand dans quelques années". Depuis son arrivée, Raman a disputé 6 matchs pour Samsunspor, sans marquer jusqu'à présent.