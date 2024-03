Le cauchemar se poursuit pour Romeo Lavia : sa saison est terminée !

Roméo Lavia a rejoint Chelsea en direction de Southampton l'été dernier. Mais rien ne va décidément pour le jeune milieu de terrain belge. Chelsea vient d'annoncer que sa saison était terminée.

Auteur d'une saison 2022-2023 très intéressante sous le maillot de Southampton, Roméo Lavia (20 ans) a signé à Chelsea pour 62 millions d'euros.

Mais pour le joueur formé à Anderlecht, rien ne s'est passé comme prévu. Dès le début de la saison, il a été mis à l'écart suite à des soucis musculaires et une blessure à la cheville. Il a également souffert ensuite d'un manque d'entraînement.

Saison terminée pour Roméo Lavia

Le 27 décembre, il a joué son premier match de la saison, contre Crystal Palace. On pensait qu'il allait pouvoir revenir dans le coup...mais non. Le milieu de terrain a de nouveau souffert d'une blessure aux ischios. Il n'a plus rejoué depuis.

Chelsea a voulu garder le flou sur le sujet, jusqu'à aujourd'hui : Lavia est absent jusqu'à la fin de la saison. Une saison blanche qui lui fera manquer l'Euro avec les Diables Rouges cet été et dont il devra se remettre le plus vite possible.

"Romeo Lavia va malheureusement manquer le reste de la campagne 2023-24 à la suite d'un contretemps dans son rétablissement", explique le communiqué. "Des examens médicaux récents ont confirmé que Lavia, qui a subi une grave blessure à la cuisse contre Crystal Palace en décembre, ne pourra plus jouer cette saison."