La folie risque de s'emparer du stade Marien durant tout le long des Champions' Playoffs. L'Union va jouer devant des supporters plus que chauds !

Les Champions' Playoffs 2024 débutent ce week-end avec une affiche entre Anderlecht et l'Antwerp. De quoi permettre aux Mauves de mettre directement la pression sur l'Union Saint-Gilloise en cas de victoire.

Cette dernière fera son entrée en lice deux jours plus tard avec un déplacement déjà dangereux du côté de la Cegeka Arena de Genk.

Les supporters devront attendre le 7 avril prochain pour voir leur équipe disputer une rencontre à domicile et ce sera contre le Cercle Bruges, l'invité surprise de ces Champions' Playoffs.

Les Playoffs n'ont pas commencé que l'Union a déjà une excellente nouvelle à annoncer

Et il faudra s'attendre à voir un stade Joseph Marien sold out. En effet, selon les informations du journal Le Soir, il n'y aura plus de possibilité d'acheter des tickets individuels pour les rencontres des Champions' Playoffs à domicile pour l'Union. Toutes les rencontres !

Mais comment l'Union peut-elle être soldout aussi rapidement ? Comme le précise le quotidien, tous les mini-abonnements de l'Union (qui donnent accès aux cinq rencontres à domicile) ont trouvé preneur et très rapidement.