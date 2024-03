Benito Raman est parti du Sporting d'Anderlecht cet hiver afin d'obtenir du temps de jeu. S'il garde un bon souvenir d'Anderlecht, certaines choses ne lui ont pas plu.

Benito Raman a fait partie de la très courte liste des joueurs qui ont suscité du mouvement du côté d'Anderlecht lors du dernier mercato hivernal.

Alors que son contrat touchait à sa fin cette saison, il est parti librement du côté de Samsunspor. Alors qu'il est en train de faire sa nouvelle vie en Turquie, il est revenu sur sa période anderlechtoise et les raisons de son départ.

"Il y avait le fait que j’étais en fin de contrat et que je gagnais beaucoup d’argent. Mais je n’étais pas le seul, plusieurs joueurs gagnent plus que moi", a-t-il expliqué dans une interview accordée à la Dernière Heure.

"Trop de paroles et de mensonges et trop peu de vérités" à Anderlecht

Alors qu'il s'attendait à gagner en temps de jeu en janvier, il a vu Nilson Angulo lui passer devant dans les choix de Brian Riemer : "Et ils avaient dit à un autre joueur (Alexis Flips, NDLR) que s’il restait, il aurait plus de temps de jeu".

Un point sur lequel il semble avoir du mal à pardonner : "Soyez honnêtes, dites que vous n’avez plus besoin de moi, que je ne mérite pas de jouer. Il y a eu trop de paroles et de mensonges et trop peu de vérités".

Mais Benito Raman est sûr d'une chose : il ne regrette absolument pas son passage du côté du Sporting d'Anderlecht. "Je me suis amusé et je pense être une personne appréciée par beaucoup. J’avais aussi une super relation avec les supporters", a-t-il ajouté.