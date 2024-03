Un début de calendrier à l'avantage... d'Anderlecht : le RSCA peut frapper fort

Anderlecht a le gros avantage de débuter ses Playoffs à domicile, tandis que l'Union se déplacera à Genk. Un cas rare depuis le début des PO1, et le RSCA doit en profiter.

C'était un fait qu'on tenait presque pour acquis : comme dans l'énorme majorité des cas, le leader allait commencer ses Playoffs à domicile. Mais s'il s'agissait en effet d'une habitude, rien ne la gravait dans le marbre : il ne s'agissait pas d'un point de règlement explicite. Et l'Union sera donc le 3e leader de l'histoire des Playoffs à démarrer à l'extérieur.

Pire : le RSC Anderlecht, son seul concurrent crédible au titre pour l'instant, débute quant à lui à domicile. Au vu du bilan trois étoiles des Mauves cette saison à la maison, c'est un beau coup de pouce. La défaite surprise contre le KV Courtrai lors de la 30e journée n'y change pas grand chose.

Anderlecht peut mettre une sacrée pression sur l'Union

Autre avantage surprenant : le RSCA va ouvrir la 1ere journée de Playoffs dès ce samedi, alors que l'Union ira à Genk... lundi. Autrement dit : en cas de victoire, Anderlecht mettra immédiatement la pression en revenant à égalité de points avec l'USG. Même un match nul à Genk, qui ne serait en soi pas un mauvais résultat, relancerait déjà tout l'intérêt du championnat !

© photonews

Bien sûr, en Playoffs, il n'y a pas de journée "facile". Recevoir l'Antwerp n'est pas un cadeau, d'autant plus que cet Antwerp jouera le coup à fond pour éventuellement lancer une folle remontée dans cette phase finale. Avec une finale de Coupe à disputer, le Great Old n'a pas vraiment la pression dans ces PO1, et jouera relâché.

Qui plus est, en deuxième journée, tout peut s'inverser : Anderlecht se rend au Club de Bruges, dont on ignore encore complètement le visage qu'il pourrait montrer sous Nicky Hayen. L'USG, de son côté, recevra le Cercle de Bruges qui lui a réussi en championnat (6/6). Le Sporting a donc tout intérêt à saisir l'opportunité ce week-end, car le prochain sera plus difficile.

Un derby de Bruxelles déjà décisif ?

Mais en troisième journée, là encore, ce sera avantage Anderlecht : le premier derby de Bruxelles se tiendra... et c'est le RSCA qui recevra au Lotto Park. Après avoir mis un terme à la série étourdissante de son voisin cette saison (un match nul après 8 défaites), Anderlecht peut recevoir l'Union en ayant potentiellement l'opportunité de la dépasser en cas, enfin, de victoire.

Bien sûr, dans ces derbys de Bruxelles, l'avantage psychologique paraît aller à l'Union au vu des confrontations récentes. Mais ce qui semblait impensable tient désormais du scénario plausible : la toute première victoire du RSCA sur l'Union depuis la remontée des Saint-Gillois en D1A... pourrait être la plus importante de toutes, celle qui offrira l'ascendant aux Mauves au classement.