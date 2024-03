Anderlecht prépare son mercato estival : "Nous voulons nous renforcer avec ce profil"

Jesper Fredberg est déjà occupé à préparer le mercato estival. Il a du pain sur la planche, car il doit essayer de conserver de nombreux garçons de l'effectif actuel. Et il recherche quelques profils clairs.

Fredberg a donné davantage d'explications sur le mercato lors du Fan Council. Il a souligné que l'équilibre dans l'équipe était encore meilleur après la période des transferts hivernaux et que des progrès significatifs avaient également été réalisés sur le plan financier en termes de réduction des salaires.

Toutes les positions sont doublées, sauf celle d'Anders Dreyer. Un joueur sur l'aile droite avec un pied gauche est donc sur la liste : "Nous envisageons de renforcer notre équipe avec ce profil pour la saison prochaine", a précisé Fredberg.

Le sujet Jan Vertonghen sur la table à Anderlecht

La situation contractuelle de Jan Vertonghen a également été abordée. "Nous discutons avec Vertonghen d'un nouveau contrat. Cependant, nous ne voulons pas le presser non plus. Il est assez intelligent pour prendre la bonne décision au bon moment. Mais Jan sait aussi que nous ne pouvons pas attendre après l'Euro pour chercher un éventuel remplaçant."

Et puis il y a les joueurs en prêt. Avec Augustinsson, Delaney et Gattoni, les Mauves en ont quelques-uns. "Nous étudions la question avec Séville. Jusqu'à présent, Augustinsson et Delaney ont bien performé et Gattoni a une mentalité exceptionnelle. Mais il est difficile d'en dire beaucoup plus pour le moment."

La blessure de Yari Verschaeren a également été évoquée. "Il ratera deux à trois matchs, mais il jouera certainement un rôle important lors des Playoffs", a déclaré Fredberg.