Anderlecht a envoyé beaucoup de ses joueurs en sélection pendant cette période internationale. Cet été, ce sera pareil, mais cela leur rapportera aussi un peu d'argent. En effet, l'UEFA prévoit une compensation pour les clubs qui doivent libérer leurs joueurs.

L'UEFA a prévu 140 millions d'euros à répartir entre les clubs dont les joueurs participent à un tournoi international. Ces clubs, qui paient les joueurs, prennent un risque en cas de blessure. De plus, cela retarde le début de la préparation.

La Belgique se trouve dans la catégorie la plus élevée et les clubs reçoivent environ 8 700 euros par jour et par joueur qu'ils doivent laisser partir. Cela débute dix jours avant l'Euro. Ainsi, une fois la phase de groupes terminée, chaque joueur rapportera environ 165 300 euros.

L'Euro va rapporter une belle somme à Anderlecht

Anderlecht est le club qui en bénéficiera le plus, rapporte Het Laatste Nieuws. Ils peuvent compter sur Zeno Debast et Jan Vertonghen dans l'équipe de Domenico Tedesco.

Cependant, ce sont surtout les Danois qui rapporteront le plus. Avec quatre joueurs, ils sont en effet les principaux fournisseurs de l'équipe nationale danoise.

Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Anders Dreyer et Kasper Dolberg devraient tous être présents. Au total, donc, Anderlecht devrait certainement recevoir 939 600 euros de la phase de groupes.