"Pas d'accord avec l'association flamande" : le match de la RAAL finalement pas diffusé !

Grosse déception pour les supporters de la RAAL qui souhaitaient suivre le match de ce samedi en Nationale 1, contre Lokeren-Temse. La rencontre ne sera finalement pas diffusée.

Il y a quelques jours, Eleven annonçait une bonne nouvelle aux supporters de la RAAL et de Lokeren-Temse. La rencontre entre les deux équipes, première et deuxième de Nationale 1, allait être diffusée ce samedi (20h), gratuitement, via l'application du diffuseur de notre football.

Une première, pour une occasion particulière : la RAAL est première de N1, avec un point d'avance sur Lokeren. Ce duel entre les deux équipes pourrait donc avoir une importance capitale dans la course au titre, alors que les Louviérois comme les Waeslandiens sont déjà assurés de monter en Challenger Pro League.

Mais ce vendredi, grosse déception : Eleven DAZN a finalement annoncé que le match ne serait pas diffusé. Aucun accord n'a été trouvé entre le diffuseur et Voetbal Vlaanderen, l'association des clubs de football flamands.

Il restera encore 6 matchs à jouer par la suite ; qui sait, peut-être que Eleven diffusera le match durant lequel l'une des deux équipes sera sacrée championne. Mais c'est en tout cas une fausse joie qu'a fait le diffuseur à son public...