Une cible étonnante pour le Club de Bruges... sur conseil d'Hugo Broos ?

L'été arrivera vite, et avec lui une nouvelle fenêtre de mercato. Le Club de Bruges aura pour l'occasion un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur, qui feront donc des achats.

Le Club de Bruges va vivre une nouvelle révolution de palais en fin de saison. Exit Vincent Mannaert, qui n'est déjà plus actif au sein du club ; un nouveau directeur sportif devrait arriver pour travailler main dans la main avec le futur entraîneur des Blauw & Zwart.

Cela signifie qu'il y aura encore du changement dans l'effectif, alors que le Club n'a pas obtenu les résultats escomptés pour la seconde saison d'affilée. Bruges frappera fort sur le marché des transferts, c'est une quasi-certitude.

Un nom est cité ces derniers jours, mais ne fera pas rêver les supporters. Il s'agit en effet de Khanyisa Mayo (25 ans), joueur du Cape Town FC. Un international sud-africain (4 caps) qui n'a jamais évolué à l'étranger. Selon FAR Sports, les Mamelodi Sundowns seraient sur le coup, mais le Club de Bruges serait entré dans la course.

Une rumeur étonnante, même si Mayo a récemment été appelé par Hugo Broos avec l'Afrique du Sud et a disputé les deux matchs amicaux de cette trêve internationale : se pourrait-il que Broos, que l'on cite comme potentiel nouveau directeur sportif à Bruges, ait conseillé son ancien club ?

Khanyisa Mayo est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat sud-africain avec 9 buts, un but derrière un certain Lucas Ribeiro Costa, ancien du Sporting Charleroi et du RWDM qui s'épanouit loin de notre championnat.