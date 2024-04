Rik De Mil confirme à demi-mot le départ d'un cadre à Charleroi : "Je suis content pour lui..."

Charleroi dispute les Play-downs et rencontre Eupen ce dimanche. Les Carolos peuvent faire un énorme pas vers le maintien.

En cas de victoire face à Eupen ce dimanche, Charleroi aura fait un très grand pas vers le maintien. A 3 journées de la fin, ils pourraient prendre 6 points d'avance sur le premier poursuivant, le RWDM. Voire même plus.

Rik De Mil aura alors rempli sa mission : sauver les Zèbres. L'ancien coach de Westerlo ne se concentre que là-dessus et ne veut pas parler du futur transfert de son gardien, Hervé Koffi.

Hervé Koffi se dirige vers un départ de Charleroi

Le Burkinabé se dirige en effet vers le RC Lens. Il aurait déjà signé un contrat le liant pour les 4 prochaines années avec les Sang et Or. (En savoir plus ICI).

En conférence de presse, De Mil a en effet esquivé le sujet, ne voulant pas confirmer le transfert de Koffi. “Ce qui se passe la saison prochaine ne m’intéresse pas. Je me concentre sur l’exercice actuel. Je n’ai pas eu de discussion personnelle avec Hervé mais je suis content pour lui", relaye la Dernière Heure.

De Mil ne s'enflamme sûrement pas malgré l'avance des Carolos au classement des Playdowns. “Je prends match par match car à Westerlo, on ne devait prendre qu’un point en 5 rencontres. Tout le monde disait qu’il n’y aurait aucun problème. Mais si tu en perds un, puis un autre, tout change. C’est pour ça qu’il faut rester calme car c’est de nouveau un match important.”