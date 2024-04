Un départ se confirme à Charleroi : "Cela fait quatre ans qu'on le suit"

Hervé Koffi devrait bien quitter le Sporting de Charleroi. Le gardien international burkinabé se dirige vers le RC Lens.

Après 3 ans passés au Sporting de Charleroi et 92 rencontres jouées, Hervé Koffi devrait quitter le club cet été, mais aussi le football belge.

Il y a quelques jours, nous vous expliquions que le Burkinabé se dirige plus que probablement vers le RC Lens. Selon la Dernière Heure, il aurait déjà signé son contrat.

Malgré la prolongation de son contrat au Sporting, il devrait bel et bien rejoindre les Sang et Or. Questionné en conférence de presse à ce sujet, le coach de Lens Franck Haise n'a pas osé répondre de manière trop aventureuse.

Il a notamment déclaré qu'Hervé Koffi était '"un bon gardien". "Cela fait quatre ans qu’on le suit", a également expliqué l'entraîneur français.

L'arrivée de Koffi confirmerait le départ du gardien de Lens, Brice Samba. Néanmoins, Franck Haise voudrait le conserver. "Il n’y a aucune volonté de voir partir Brice. Nous tenions à renforcer le pôle des gardiens. Ce n’est pas pour autre chose (que Koffi a été recruté)."