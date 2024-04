🎥 Quand Leandro Trossard surprend une star d'Hollywood : "J'en tremble"

Leandro Trossard est devenu l'un des joueurs les plus importants d'Arsenal. Le Diable Rouge compte dans ses fans une actrice assez célèbre.

Leandro Trossard a fait le buzz récemment. Auteur d'un but décisif face à Chelsea, le Belge avait découvert qu'Anne Hathaway était fan d'Arsenal.

"Je t'ame !", s'était exclamée la célèbre actrice américaine en apprenant lors d'une interview que Trossard venait de marquer face aux Blues.

La séquence avait amusé la toile. Au point que c'est Trossard lui-même qui a décidé de faire une petite surprise à Anne Hathaway.

Elle et l'acteur Nicholas Galitzine ont, lors de l'émission du Today Show, reçu un message sympathique de la part du footballeur. “J’ai vraiment aimé votre célébration de l’autre jour pour mon but. Continuez à nous supporter, et j’espère vous voir bientôt à l’Emirates Stadium", a déclaré Trossard.

Ce qui a eu son petit effet auprès de Galitzine et d'Hathaway, qui semblait dans tous ses états. “Vous vous foutez de moi ? J’en tremble", a-t-elle réagi.