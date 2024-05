Lucien D'Onofrio de retour au Standard ? Une première étape a été franchie !

Le Standard ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. En coulisse, ça s'active pour retrouver un repreneur.

Au fur et à mesure que le château de cartes de 777 Partners s'effondrait au grand jour, le nom de Lucien D'Onofrio revenait avec de plus en plus d'insistance dans les travées de Sclessin.

En grand besoin d'un repreneur, le Standard pourrait se tourner vers son ancien homme fort pour redémarrer un nouveau projet. D'abord décrit comme peu emballé par l'idée vu la situation moribonde du Standard, D'Onofrio pourrait s'allier avec d'autres investisseurs pour revenir à la barre.

Le Standard navigue en eaux troubles

Sacha Tavolieri rapporte qu'une rencontre a eu lieu aujourd'hui avec la direction du Standard afin de faire le point sur l'état exact du club ainsi que sur les conditions d'un possible rachat.

Une nouvelle réunion devrait survenir dans les prochains jours, avec également la présence de Bruno Venanzi pour "proposer à 777 Partners une solution viable et régler tous les conflits".

Alors que la direction du Standard continue d'explorer toutes les pistes, Lucien D'Onofrio s'accorderait un certain délai pour réfléchir et rencontrer de potentiel co-investisseurs.