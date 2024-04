Un ancien entraîneur du Standard furieux : "C'est peut-être mieux que je ferme ma g..."

Le monde du football belge connait très bien Laszlo Boloni. Le coach roumain nous a habitués à des virulents coups de gueule.

Laszlo Boloni est passé par le championnat belge à de nombreuses reprises. Le Roumain a notamment entraîné le Standard, La Gantoise, mais aussi l'Antwerp.

Désormais entraîneur du FC Metz, Boloni vit une saison mouvementée. Les Grenats viennent de perdre face au LOSC et donc de retomber à la 16e place du classement de Ligue 1.

Ils sont désormais à égalité de points avec Le Havre, qui a décroché le match nul face au PSG, ayant aligné une équipe remaniée suite aux prochaines échéances européennes. Le Havre, grâce à son goal average, est devant Metz, premier relégable.

Questionné par un journaliste, Boloni s'est emporté, visiblement frustré que le PSG n'ait pas aligné son équipe A et ce, pour la deuxième fois de la saison - la première étant contre Clermont.

"C’est la deuxième fois que ça arrive… Mais de quel droit je m’exprime ? Et qui a le droit de s’exprimer là-dessus ? Donc peut-être qu'il est plus intelligent que je ferme ma… que je ne dise rien. Mais si je me tais, ça veut dire que j'en dis beaucoup", a déclaré Boloni.