Kevin De Bruyne est là, pour la première fois depuis... 15 mois : "Si je n'avais plus faim, je ne me tiendrais pas devant vous"

Kevin De Bruyne est de retour, pour la première fois depuis le mois de mars 2023, dans l'effectif des Diables. Le joueur de Manchester City devra jouer un grand rôle à l'Euro, mais il ne se met pas de pression particulière.

Il n'a plus joué, avec les Diables, depuis le mois de mars 2023, et le premier rassemblement de Domenico Tedesco. Kevin De Bruyne était présent en conférence de presse à Tubize, ce mardi, afin d'évoquer les deux matchs amicaux que vont disputer les Diables avant l'Euro et l'année difficile qu'il vient de traverser.

"Je suis très heureux d'être de retour. Les blessures sont, à chaque fois, tombées au mauvais moment. Si je suis plus frais ? C'est difficile à dire, car j'ai beaucoup joué en fin de saison. Mais je me sens bien. J'espère avoir assez d'énergie pour jouer un bon tournoi."

"Je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec le coach. Quelques messages après ma blessure, beaucoup plus de contacts depuis le mois de mars et en fin de saison, mais lors des six premiers mois, il y avait d'autres sujets de discussion plus importants."

Kevin De Bruyne, huitième Diable de l'histoire à atteindre les 100 caps

Mine de rien, le moment est important, pour KDB. Le joueur de Manchester City compte 99 sélections avec les Diables, et franchira donc un cap important dès cette semaine : la fameuse centième. Il sera le huitième Diable à atteindre ce stade, après Vertonghen, Witsel, Alderweireld, Hazard, Lukaku, Mertens et Courtois.

"J'ai beaucoup joué pour mon pays et j'en suis très heureux. Je suis très fier de probablement jouer mon centième match devant mon public. On a un petit peu parlé de mon temps de jeu lors de ces amicaux, mais ce n'est pas à moi de le dire. Le sélectionneur en parlera s'il le souhaite."

"Ce sont des matchs de préparation. Je ne sais pas trop si le sélectionneur a prévu de faire tourner ou de mettre l'équipe A. En tout cas, c'est le moment de trouver le bon rythme pour être prêt en Allemagne. J'espère que ces deux matchs seront bons, avec beaucoup d'occasions et une bonne défense pour arriver avec le maximum de confiance. C'est important de voir comment on se comporte en tant qu'équipe et quelle est la dynamique."

Si je n'avais plus faim, je ne me tiendrais pas devant vous"

Parfois, on a écrit, lu, entendu que Kevin De Bruyne n'avait pas la même motivation en équipe nationale qu'en club. Une nouvelle fois interrogé sur cette théorie, celui qui vient de remporter sa... sixième Premier League avec Manchester City l'a, bien logiquement, écartée.

"La faim a toujours été là, même si le dernier grand tournoi n'a pas été réussi. Si je n'avais plus faim, je ne me tiendrais pas devant vous. Je ne pense pas que la pression soit plus haute qu'à City. Elle est là, mais c'est une pression naturelle. Je suis là pour amener l'équipe le plus haut possible et je ne pense pas qu'il y ait de pression particulière."