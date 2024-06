Une surprise ? Le joueur de la saison à Anderlecht est connu !

Un goût amer, pour le Sporting d'Anderlecht, qui a terminé cet exercice 2023-2024 de la Jupiler Pro League à la troisième place, derrière le Club de Bruges et l'Union.

Si les Mauves, qui ont été en tête du championnat à quelques journées de la fin, peuvent être déçus, le résultat global de la saison reste très encourageant comparé à celui d'il y a douze mois. En 2022-2023, Anderlecht avait terminé 11e !

Une grosse semaine après la dernière défaite à l'Antwerp, l'heure est venue, à Neerpede, de remettre le prix du joueur de la saison. Trois hommes se détachaient, l'un d'eux a été élu.

Pas de Jan Vertonghen, pas de Zeno Debast (ni de Kasper Schmeichel), mais bien Anders Dreyer, qui a inscrit 21 buts et délivré 9 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Le Danois de 26 ans, repris pour l'Euro 2024, vient probablement de sortir la saison de sa vie, et a permis au RSCA de prendre des points cruciaux, tant en phase classique qu'en Champions Play-Offs. Estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, Dreyer devrait avoir droit à une saison de confirmation. Sous contrat jusqu'en 2027, il devrait guider le compartiment offensif d'Anderlecht vers sa prochaine quête des lauriers.

