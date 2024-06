Icône à Liège...et bien au-delà : "Quand j'ai dit au président que je pouvais recruter Michel Preud'homme, il ne m'a pas cru"

Michel Louwagie referme un long chapitre à La Gantoise. Pas moins de 22 formateurs se sont succédés sous sa direction.

Après 24 ans comme directeur sportif, Michel Louwagie va passer le relais à La Gantoise. Il n'a pas besoin de réfléchir longtemps à l'heure de citer l'entraîneur avec qui il a eu le meilleur contact lors de son passage chez les Buffalos.

"Michel Preud'homme. Avec lui, vous pouvez travailler de manière consensuelle. Je l'avais connu auparavant grâce à des amis communs. Quand j'ai dit au président que je pouvais recruter Preud'homme après son titre avec le Standard en 2008, il ne m'a pas cru" se souvient-il dans Het Nieuwsblad.

Louwagie sous le charme de Preud'Homme

Il poursuit : "Les deux années qu'il a passées avec nous ont été enrichissantes. Tout le monde connaît désormais les fameux dîners du président, de l'entraîneur et de moi-même où nous faisions chaque semaine un petit état des lieux. Et bien, c'étaient les plus intéressants auxquels il m'ait été donné de prendre part, en matière de contenu, de sport ou d’autres aspects".

Louwagie va même plus loin, affirmant que MPH et Hein Vanhaezebrouck sont les deux seuls entraîneurs passés sous ses ordres sachant ce qu'est vraiment le haut niveau.