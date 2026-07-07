Wouter Vandenhaute pourrait devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Wouter Vandenhaute pourrait devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp !
Photo: © photonews

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Paul Gheysens vit plus que probablement ses dernières heures en tant que propriétaire de l'Antwerp. Le consortium articulé autour de Toby Alderweireld, Jacques Vandermeiren et… Wouter Vandenhaute viendra-t-il prendre la relève ?

L'avenir du Royal Antwerp s'écrit toujours en pointillés. Le propriétaire Paul Gheysens devait normalement rembourser, avant le 30 juin, une tranche de dix millions d'euros à Fasanara Capital. La société londonienne devait initialement prendre les rênes du Matricule 1 si les fonds n'étaient pas versés à temps.

Et ces fonds n'ont pas été payés. Paul Gheysens a en effet réussi à obtenir un report de paiement, écrivent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Fasanara Capital n'a en effet pas l'intention de devenir propriétaire du Great Old, mais du mouvement se prépare tout de même au Bosuil.

Paul Gheysens semble effectivement lui aussi réaliser qu'il arrive au bout du chemin en tant que propriétaire de l'Antwerp. Mais, dans un scénario idéal, l'homme d'affaires néerlandophone aimerait encore rester aux commandes du Matricule 1 pendant quelques années.

Wouter Vandenhaute pourrait-il devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp ?

L'homme fort de l'Antwerp serait encore en négociations avec des investisseurs étrangers voulant racheter une partie minoritaire des parts du club. De cette manière, les soucis financiers de Paul Gheysens seraient écartés et le président resterait en fonction.

Dans un second scénario, l’Antwerp serait repris par un consortium articulé autour de Toby Alderweireld, Jacques Vandermeiren et… Wouter Vandenhaute. Ce consortium a en réalité fait ses devoirs de manière très approfondie et n’attend plus que le feu vert pour passer à l'action.

Les prochaines heures et les prochains jours seront cruciaux pour l’avenir de l’Antwerp. Le report de paiement accordé par Fasanara Capital arrivera aussi à échéance cette semaine, et des décisions cruciales devront être prises. Il en va là de l'avenir sportif du Matricule 1, qui n'a toujours pas d'entraîneur, ni de transfert, ni de direction alors que la préparation à la saison 2026-2027 a déjà commencé.

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