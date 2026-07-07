Comment Romelu Lukaku est entré dans l'histoire de la Coupe du monde contre les États-Unis

Contre les États-Unis, Romelu Lukaku a inscrit son huitième but dans une phase finale de Coupe du monde, et le quatrième en sortant du banc. Aucun joueur n'a réalisé une telle performance dans l'histoire de la compétition.

Historique, la Belgique s'est qualifiée pour un troisième quart de finale de Coupe du monde en quatre éditions en s'imposant face aux États-Unis, dans la nuit belge à Seattle (1-4). Une prestation aboutie de nos Diables Rouges, qui ont trouvé le chemin des filets d'abord grâce à un doublé de Charles De Ketelaere, puis via des réalisations de Hans Vanaken et de Romelu Lukaku, deux joueurs montés au jeu en cours de match.

Si le joueur du Club de Bruges et triple Soulier d'Or a inscrit son tout premier but dans une phase finale de Coupe du monde en profitant de la grossière erreur du gardien Matt Freese, Romelu Lukaku est, lui, entré encore un petit peu plus dans l'histoire du Mondial.

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est en effet devenu le tout premier joueur à inscrire quatre buts en Coupe du monde en sortant du banc. Une performance qu'il doit en grande partie à cette édition 2026.

Romelu Lukaku dans l'histoire de la Coupe du monde

S'il avait initialement trouvé le chemin des filets en tant que remplaçant contre... les États-Unis en huitièmes de finale du Mondial 2014, Romelu Lukaku avait également trouvé la cible lors des deux précédents matchs de la Belgique, contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal.

Il s'agit d'un huitième but en phase finale de Coupe du monde, et donc d'un quatrième en qualité de remplaçant pour celui qui s'était également montré décisif contre l'Égypte, provoquant le but contre son camp de Mohamed Hany juste après sa montée au jeu.



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Romelu Lukaku joue son rôle de "supersub" à merveille dans cette Coupe du monde, tout en gardant un pouvoir important sur le plan mental. Malgré son temps de jeu amoindri par rapport à d'habitude chez les Diables, Big Rom' est aussi l'un des hommes forts de cette Coupe du monde 2026.