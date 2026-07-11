Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

Thibaut Courtois s'est exprimé d'une façon claire au sujet de son avenir en Diable après Espagne-Belgique. Oui, il serait ouvert à l'idée de continuer en sélection... mais aimerait prendre un break.

Thibaut Courtois a tout d'abord expliqué en détails les raisons de sa sortie, et en quelque sorte rejeté la responsabilité sur Rudi Garcia. Lui s'estimait prêt à continuer, mais le sélectionneur ne voulait voir que des joueurs à 100% sur le terrain.

Cette première déclaration est déjà un peu étonnante, mais ce qui suivra est du pur Courtois dans le texte. Alors que ses larmes à sa sortie auraient pu signifier une fin de carrière internationale qu'il avait déjà laissée sous-entendre durant le tournoi, le portier du Real Madrid a été très honnête.

Thibaut Courtois envisage une pause internationale

"Je dois en parler avec le coach et avec la fédération, avec Vincent Mannaert. J'ai pris beaucoup de plaisir durant ce tournoi. Ma famille m'a aussi dit qu'elle ne m'avait plus vu aussi heureux depuis longtemps en sélection", révèle Courtois. "Après deux tournois difficiles, ça m'a fait du bien".

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"Mais ce serait peut-être bien de prendre une année de pause avec la sélection, pendant la Ligue des Nations", suggère-t-il. "Comme ça, je peux laisser mon corps récupérer et ensuite revenir pour les qualifications du prochain Euro", précise Courtois. "Nous allons en discuter avec la fédération et voir ce que eux imaginent. S'ils ne voient pas les choses comme ça, alors oui, c'était peut-être mon dernier match".

Une drôle de déclaration qui ressemble un peu à un ultimatum voilà, et ce alors que celui qui doit le remplacer entre les perches subira énormément de critiques de la part du public après sa grossière erreur face à l'Espagne. Mais l'Union Belge peut-elle se permettre de laisser un tel passe-droit à Courtois ?