Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

Samir Nasri a été entendu pendant plusieurs heures dans une enquête sur un trafic de drogue et un possible blanchiment d'argent. Il est ressorti libre, sans inculpation.

Selon le journal Le Parisien, Samir Nasri a été interrogé pendant une dizaine d'heures dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de trafic de drogue. Les enquêteurs s'intéressent à l'entourage d'Hakim Berrebouh, un trafiquant marseillais surnommé "Wild Boar", incarcéré depuis 2021.

Nasri interrogé au sujet d'une discothèque

Le nom de Samir Nasri est apparu dans ce dossier en raison de ses anciens liens avec la discothèque XS, située à Ivry-sur-Seine, près de Paris. L'ancien international français était devenu actionnaire de l'établissement vers 2016, avant d'en devenir copropriétaire après avoir investi plusieurs centaines de milliers d'euros.

Les enquêteurs soupçonnent que cette discothèque a pu servir à blanchir de l'argent provenant du trafic de drogue entre 2021 et 2023. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'épouse d'Hakim Berrebouh s'y serait rendue à plusieurs reprises pour récupérer d'importantes sommes d'argent liquide alors que son mari était incarcéré.

Entendu par les enquêteurs, Samir Nasri a assuré qu'il pensait avoir cédé toutes ses parts de l'établissement. Il a expliqué que cette vente n'avait jamais été formalisée par un document écrit et qu'elle était restée un accord verbal.

Pas d'inculpation à ce stade

L'ancien international français avait été interrogé fin juin dans le cadre du même dossier. Il pourrait être convoqué à nouveau par la suite, mais, à l'heure actuelle, il ne fait l'objet d'aucune accusation formelle. Son avocat n'a pas souhaité réagir.



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Nasri a mis un terme à sa carrière de joueur en 2021. En juillet 2019, il avait rejoint Anderlecht en tant que joueur libre, où il avait retrouvé Vincent Kompany. Son passage à Bruxelles n'a pas été une réussite, en raison de blessures et de soucis physiques. Le Sporting d'Anderlecht est resté le dernier club de sa carrière.

Nasri avait porté les couleurs de Marseille, Arsenal, Manchester City, Séville, Antalyaspor et West Ham United. Avec l'équipe de France, il a totalisé 41 sélections et inscrit cinq buts. Après sa retraite, il est devenu consultant pour Canal+.