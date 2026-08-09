La fin de la série noire : Wouter Vrancken remporte enfin sa première victoire avec Heart of Midlothian

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La fin de la série noire : Wouter Vrancken remporte enfin sa première victoire avec Heart of Midlothian
Photo: © photonews
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Quatre matchs officiels, autant de défaites, l'aventure de Wouter Vrancken à Édimbourg semblait bien mal embarquée. Il vient de s'offrir un sursis avec une belle première victoire (4-0) contre Dundee United.

Quatre matchs officiels, autant de défaites, seulement deux buts marqués, quatorze concédés. Autant dire que les premières semaines de Wouter Vrancken à la tête de Heart of Midlothian n'ont pas été de tout repos. Heureusement, ce dimanche, le club écossais s'est largement imposé sur sa pelouse contre Dundee United. De quoi stopper l'hémorragie.

Le club d'Édimbourg a passé quatre buts à son adversaire du jour, offrant enfin au technicien belge un premier succès depuis son arrivée en Écosse. Cette victoire fait d'autant plus de bien qu'elle intervient après un début de mandat particulièrement délicat.

Avant la réception de Dundee United, Vrancken avait connu quatre défaites consécutives en compétition. Son équipe avait notamment été lourdement battue par Sturm Graz (0-4) en qualifications pour la Ligue des champions, avant de s'incliner encore au retour (0-2). Hearts avait ensuite perdu son premier match de championnat à Aberdeen (1-2), puis subi une véritable correction sur la pelouse de Benfica en Ligue Europa (1-6).

Un début de mandat cauchemardesque

Pour ses grands débuts officiels, Wouter Vrancken avait été confronté d'emblée à un énorme défi. En déplacement à Sturm Graz, Hearts s'était incliné 4-0 lors du match aller du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions. Le score avait déjà placé les Écossais dans une situation presque impossible avant le retour à Tynecastle.

Une semaine plus tard, le scénario ne s'est pas inversé. Hearts a encore perdu, cette fois 2-0 à domicile, quittant la compétition sur un bilan particulièrement cinglant de 6-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Le rêve de Ligue des champions de Wouter Vrancken s'est donc arrêté brutalement dès son premier rendez-vous européen.

Le championnat n'a pas davantage permis au Belge de lancer son aventure. Pour la première journée de Premiership, Hearts s'est déplacé à Aberdeen. Les "Jambos" avaient pourtant pris l'avantage, mais deux buts tardifs ont complètement renversé la rencontre. Aberdeen s'est finalement imposé 2-1, infligeant à Vrancken une troisième défaite consécutive.

Puis est venue la soirée de Lisbonne. Opposé à Benfica en qualification pour la Ligue Europa, Hearts a vécu un véritable cauchemar. Les Portugais se sont imposés 6-1, infligeant au club écossais sa plus lourde défaite européenne. L'ancien entraîneur de Saint-Trond avait notamment dénoncé les erreurs défensives et les penalties concédés par son équipe.

Après quatre revers et 14 buts encaissés, la pression commençait donc sérieusement à monter autour du nouvel entraîneur.

La réaction tant attendue

Face à Dundee United, le scénario a enfin été radicalement différent. Hearts s'est imposé 4-0 et a livré la prestation dont Wouter Vrancken avait besoin pour lancer véritablement son aventure à Tynecastle. Trois des nouvelles recrues estivales du club ont trouvé le chemin des filets, permettant aux supporters de retrouver le sourire après plusieurs semaines particulièrement pénibles.

Au-delà du résultat, cette victoire constitue surtout un premier bol d'air pour l'entraîneur belge. Arrivé à Hearts après une excellente saison avec le STVV, conclue à la troisième place et par une qualification européenne, Wouter Vrancken avait signé un contrat de deux ans avec l'ambition de poursuivre son ascension à l'étranger.

Une victoire qui doit servir de tournant

Wouter Vrancken peut désormais espérer que cette démonstration marque le véritable début de son aventure écossaise. Le plus difficile reste toutefois à confirmer. Cette victoire ne gommera pas les lourdes défaites contre Sturm Graz et Benfica, ni le revers à Aberdeen. Mais elle offre enfin à l'entraîneur une base positive sur laquelle construire la suite de son mandat.

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