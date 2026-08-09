La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison"

Battue sur le fil au Lotto Park, la RAAL La Louvière aura montré de la solidité défensive pour sa première sortie de la saison, mais n'a pas su souvent mettre le nez à la fenêtre. Ce qui n'empêchera pas Ismaila Coulibaly de rêver "du haut de tableau" pour les Loups.

Largement dominée durant la première période, la RAAL espérait pouvoir réaliser le premier gros coup de sa saison en s'imposant à Anderlecht après l'ouverture du score de Mustapha Isah. C'était sans compter sur l'égalisation de Joshua Nga Kana et sur le but décisif d'Adriano Bertaccini dans le temps additionnel.

"Parfois, le football peut être cruel", pestait le médian des Loups Ismaila Coulibaly à notre micro. "Comme vous l'avez vu, on a tout donné sur le terrain et on a montré qu'on pouvait être très dangereux toute la saison. Les autres équipes vont comprendre que la RAAL ne viendra pas juste pour se présenter. L'objectif du match était de montrer notre identité, et on peut en être très contents malgré le but encaissé en fin de match."

Défendre et contrer, tel était le plan de la RAAL à Anderlecht

Une identité défensive, basée sur la solidité et la rigueur, comme la saison dernière sous les ordres de Frédéric Taquin. Un style qui avait parfois valu quelques critiques aux Louviérois. Il pourra évoluer sous les ordres d'Edward Still, mais il faudra, pour cela, encore quelques semaines pour perfectionner les automatismes et, peut-être, un adversaire moins menaçant.

"Il faut retenir qu'on a joué contre Anderlecht, qui est très bon entre les lignes et qui nous a fait bouger. On les a bien étudiés avant le match, on est restés solides et compacts. C'était notre plan de rester solides et de se projeter dans leur dos en utilisant la vitesse de notre attaquant, et c'est comme cela qu'on a ouvert la marque."

"Ça manque encore d'automatismes, c'est normal avec neuf ou dix nouveaux dans l'équipe. On apprend petit à petit à se connaître et je peux vous promettre que la RAAL va vraiment faire mal cette saison. Notre jeu va évoluer de semaine en semaine, on a déjà montré à quel point on pouvait être dangereux et efficaces. On va encore travailler pour s'améliorer ensemble et quand les automatismes viendront, on sortira plus."



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Les Loups peuvent-ils s'améliorer... jusqu'à jouer le haut de tableau ?

Malgré sa défaite, La Louvière aura montré de bonnes choses, et c'est en tout cas ce que retient Ismaila Coulibaly, qui se met même à rêver. Et si, avec leur style si particulier, les Loups venaient jouer les trouble-fêtes dans la colonne de gauche de notre championnat ?

"On savait qu'on allait souffrir et on a souffert ensemble, on s'est battus comme des frères. C'est ça le plan de jeu du coach, il a bien marché jusqu'à la carte rouge. Même après le 1-1, on a encore eu une occasion de gagner avec Wagane Faye, mais le football se joue sur des petits détails. On va essayer de s'améliorer chaque semaine pour aller jouer le haut de tableau", a conclu le numéro 48 de la RAAL.