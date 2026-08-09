Annoncé absent pour le premier match de l'Ajax, Mika Godts a finalement joué et délivré un assist

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Surprise ce dimanche pour la reprise d'Eredivisie. Mika Godts était absent du groupe de l'Ajax pour le déplacement au PEC Zwolle. Dans le contexte d'un transfert au PSG, que le club ajacide refuse catégoriquement, voilà qui fait jaser... Mais le Belge est finalement monté et a été à l'assist.