Annoncé absent pour le premier match de l'Ajax, Mika Godts a finalement joué et délivré un assist
Surprise ce dimanche pour la reprise d'Eredivisie. Mika Godts était absent du groupe de l'Ajax pour le déplacement au PEC Zwolle. Dans le contexte d'un transfert au PSG, que le club ajacide refuse catégoriquement, voilà qui fait jaser... Mais le Belge est finalement monté et a été à l'assist.
Alors qu'il n'était pas censé faire partie du groupe de l'Ajax Amsterdam se déplaçant au PEC Zwolle pour la première journée de championnat en Eredivisie, Mika Godts était bien présent au MAC3PARK stadion de Zwolle. Il est même monté au jeu peu après l'heure de jeu en lieu et place de Steven Berghuis, et en même temps qu'un Julian Brandt, auquel il offrira finalement le 0-2 dans les arrêts de jeu de la rencontre.
Le premier goal avait été lui inscrit par le désormais ex-Diable Jorthy Mokio. Et pour l'assist, on retrouve là aussi une recrue estivale de l'Ajax, passée par la Belgique et Genk, Tolu Arokodare.
Premier match en Eredivisie 🇳🇱 pour Julian Brandt 🇩🇪… BUT ! ⚽️— Actu Foot (@ActuFoot_) August 9, 2026
Servi par Mika Godts 🇧🇪. 👀 pic.twitter.com/3HKu73cOcy
Surprise ce dimanche en Eredivisie, pour la reprise du championnat. Mika Godts était absent du groupe de l'Ajax Amsterdam pour le déplacement au PEC Zwolle. Dans le contexte d'un transfert au PSG, que le club ajacide refuse catégoriquement, voilà qui fait jaser...
La saga entourant Mika Godts (21 ans) ne semble pas près de s'arrêter. Voilà plusieurs semaines maintenant que l'ailier belge de l'Ajax Amsterdam est cité du côté du Paris Saint-Germain, qui en aurait fait l'une de ses priorités cet été pour renforcer le front de son attaque.
Godts a rencontré le directeur sportif du PSG Luis Campos, et son agent a déjà ouvertement fait savoir les intentions de son client, à savoir un départ cet été pour Paris. Mais du côté de l'Ajax, on campe sur ses positions : pas de départ cet été, sauf pour une somme gigantesque. On parle de 60 millions d'euros bonus compris.
Le PSG a récemment contre-attaqué après que sa première offre ait été refusée, et proposé désormais environ 55 millions d'euros pour Mika Godts. Pour le moment, l'Ajax tient bon, mais ce dimanche, il se pourrait que le joueur ait encore franchi un cap dans sa volonté d'aller au clash avec le club.
Pas de Mika Godts pour la reprise d'Eredivisie : les supporters sceptiques
Ainsi, alors que ce week-end marque la reprise du championnat néerlandais, il n'y avait pas trace de Mika Godts dans le onze de base de l'Ajax. Le joueur n'est en effet "pas assez fit" pour débuter le match, une nouvelle très surprenante puisque Godts n'est pas annoncé blessé, et a participé à la préparation sans aucun souci physique.
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Mika Godts is not fit enough to start. Abdellah Ouazane replaces him, making his Eredivisie debut.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 9, 2026
Sous le post de l'Ajax Amsterdam sur les réseaux, personne n'est dupe. Les supporters, néerlandais comme français, multiplient les accusations : "Annoncez-le au PSG", "Laissez-le partir", "On sait tous pourquoi", "Pas fit alors qu'il a tout éclaté il y a trois jours ?"...
Les suppositions vont donc bon train ; est-ce le joueur lui-même qui a demandé à ne pas jouer afin de mettre son club sous pression ? Un accord est-il proche et l'Ajax a-t-il préféré laisser Godts de côté afin d'éviter une blessure ? On en saura certainement un peu plus dans les jours à venir...
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