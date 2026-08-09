Mika Godts confirme les discussions avec le PSG, mais continuera à se donner à fond pour l'Ajax

Alors qu'il est annoncé partant pour le PSG, Mika Godts ne compte pas se préserver en vue de ce transfert. Il a été à l'assist contre Zwolle et a confirmé à la presse tant les négociations pour un transfert que sa volonté de se donner à fond pour son club actuel.

Mika Godts a réagi pour la première fois lui-même à l’intérêt concret du Paris Saint-Germain. Le vainqueur de la Ligue des Champions souhaite attirer le Belge à Paris et, sur le plan personnel, peu d’obstacles semblent se présenter. L’Ajax et le PSG doivent toutefois encore parvenir à un accord, car le club amstellodamois souhaite obtenir une indemnité conséquente pour son ailier.

Dimanche, Mika Godts était tout simplement à la disposition de l’Ajax pour le déplacement face au PEC Zwolle. Il a commencé sur le banc, est entré après une heure de jeu et a encore joué un rôle important dans le 0-2 dans le temps additionnel. Le Belge a délivré la passe décisive à Julian Brandt, qui a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Godts confirme les discussions

Après le match, Godts ne pouvait plus éviter les questions concernant le PSG. Il n’a donc ni démenti l’intérêt du club ni les discussions en cours. "Je ne vais pas dire que ce n’est pas vrai, parce qu’après, plus personne ne me prendra au sérieux", a-t-il déclaré à ESPN. "Mais je pense et j’espère que les gens me connaissent désormais suffisamment pour savoir que je suis professionnel."

Mika Godts tenait surtout à rectifier une chose. Ces derniers temps, certaines rumeurs évoquaient le fait qu’il ne souhaitait peut-être plus jouer pour l’Ajax tant que son transfert ne serait pas finalisé. Selon lui, rien de tout cela n’est vrai.

"Si je n’avais vraiment pas voulu jouer, je n’aurais pas non plus joué les deux derniers matchs. Cette histoire peut donc définitivement être oubliée", a-t-il poursuivi.



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Tant qu’il n’y a pas d’accord, l’Ajax reste sa priorité

L’ailier belge a ensuite confirmé explicitement que des discussions étaient en cours au sujet d’un transfert. Pour l’instant, aucun accord n’a toutefois été conclu. "J’aime l’Ajax, j’ai grandi ici au sein de l’équipe première et je suis heureux d’avoir pu disputer autant de matchs pour ce club", a affirmé l'ancien Genkois.

Pour Mika Godts, rien ne change donc pour le moment. Tant que l’Ajax et le PSG ne parviendront pas à un accord, il continuera à se donner pleinement pour le club amstellodamois. "Tant qu’il n’y aura pas d’accord, je donnerai tout ce que j’ai pour l’Ajax à chaque minute que je devrai jouer", a-t-il déclaré.

Sa montée au jeu contre le PEC Zwolle a d'ailleurs confirmé ses propos. Malgré toutes les incertitudes liées au transfert, Godts a encore délivré une passe décisive. Le PSG continue de faire le forcing, mais pour l’instant, l’Ajax peut toujours compter sur lui.