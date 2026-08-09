Mario Kohnen était surtout satisfait de la deuxième période de Charleroi contre OHL

L'entraîneur de Charleroi dressait une analyse lucide après la victoire des siens contre OH Louvain. Il insistait aussi sur le fait qu'il n'avait pas été satisfait de la qualité du premier acte des siens.

Charleroi n'a pas manqué sa reprise en Pro League en s'imposant largement dans les chiffres contre OHL (3-1), en lever de rideau de la nouvelle saison.

Confirmé comme T1 des "Zèbres" cet été, Mario Kohnen dressait un bilan contrasté de ce premier duel de la saison avec du bon, mais aussi du moins bon, ce qu'il pointait d'ailleurs d'entrée de jeu.

"Je ne suis pas satisfait à 100%. On fait une mauvaise première mi-temps, il faut le dire comme c'est. Je suis très satisfait des trois points et de la seconde période, avec le Charleroi qu'on veut voir, mais c'était insuffisant en première mi-temps", a résumé Mario Kohnen, qui est ensuite revenu sur le but concédé à la 39e minute de jeu.

Un manque d'intensité et de dureté dans les duels

"Sur leur but, le problème vient surtout de notre manque d'intensité et de dureté dans les duels. On les laisse trop facilement centrer dans la surface et, à partir de là, c'est presque impossible de sauver l'action", constatait le T1 des "Zèbres". "Il n'y avait pas seulement que Boukamir, mais je devais changer quelque chose à la pause. Isaac (Cisse, ndlr) sait gratter les ballons plus haut et apporte une agressivité naturelle."

Le travail récompensé pour Mbemba

Mario Kohnen a aussi évoqué le cas de Freddy Mbemba, de retour d'un prêt à Guingamp et troisième buteur carolo de l'après-midi. "Freddy Mbemba est revenu avec un nouveau mindset par rapport à l'année passée. Il savait qu'il devait travailler et il devient très intéressant", détaille Mario Kohnen. "Je suis très heureux qu'il ait pu être décisif, il le mérite. Il a très bien travaillé pendant la préparation et a montré qu'on peut compter sur lui."





L'entraîneur de Charleroi a ensuite commenté le fait que Parfait Guiagon, premier buteur du jour ne se soit pas présenté à l'interview. "C'est pour des raisons personnelles. Il y a parfois des choses plus importantes dans la vie, mais il n'y a rien de négatif à cela", a tenu à rassurer Mario Kohnen.