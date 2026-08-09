Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL

Sur le fil, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé face à la RAAL La Louvière, ce dimanche dans le cadre de la première journée de la Jupiler Pro League. Voici les notes attribuées aux Mauves pour cette rencontre.

Colin Coosemans (5)

S'est plus souvent servi de ses pieds que de ses mains. Ne peut rien sur le but de Mustapha Isah, qui le trompe à bout portant.

Ali Maamar (7)

Des percussions moins nombreuses que celles d'Augustinsson, mais plus dangereuses, à l'image de son assist pour Nga Kana. S'est parfois fait prendre par Lutonda, sans conséquence.

Giulian Biancone (6)



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Le nouveau patron de la défense d'Anderlecht. Moins branché "construction" que Pétrot, mais solide dans ses duels et interventions. Trop haut et pris trop facilement, par contre, sur le but louviérois.

Léo Pétrot (6)

Reçoit une belle semelle de Mame Wade après cinq minutes. Le relanceur des Mauves, pas vraiment mis à contribution défensivement... sauf sur le 0-1, où c'est lui qui remise malencontreusement le ballon à Isah.

Ludwig Augustinsson (5)

Une bonne entame, avec des centres et des occasions créées dès les dix premières minutes, mais toujours ce même manque de précision dans son dernier geste. Ses combinaisons avec Degreef et Nga Kana ont fait mal à la RAAL, mais son changement avant l'heure de jeu était logique.

Nathan Saliba (4)

À peine titillé dans son rôle de sentinelle, le Canadien peine toujours autant à la création du jeu. Anderlecht n'ayant eu que ça à faire, sa prestation s'est donc révélée compliquée. Un constat encore plus vrai après son duel perdu qui amène, quelques instants plus tard, le 0-1.

Marco Kana (5)

Et si Saliba n'a pas créé, il fallait bien que lui le fasse pour aider son numéro 10, Tristan Degreef. Il l'a bien fait pour un défenseur central de formation, mais cela reste bien trop juste.

Tristan Degreef (5)

A laissé Wagane Faye sur place après deux minutes sur un côté gauche qu'il a ensuite laissé à Nga Kana. A moins pesé dans le cœur du jeu et a eu besoin de revenir de temps à autre sur le côté pour toucher des ballons intéressants.

Joshua Nga Kana (8)

Déroutant dans les petits espaces, de la suite dans ses idées. Reste à trouver de la régularité dans la justesse de ses choix, mais son opposant direct, le pauvre Shaquil Delos, se souviendra tout de même de ses débuts en Pro League. Son but a relancé Anderlecht.

Lukas Ambros (6)

Anderlecht est pratiquement toujours passé par la gauche pour apporter le danger. Dommage pour son flanc droit, qu'on a donc moins vu. Cela ne l'a pas empêché de réaliser quelques belles actions.

Mihajlo Cvetkovic (6)

Un poison constant pour la défense de la RAAL, qui n'a pas été alimenté en suffisance pour frapper en conséquence. A déjà connu des jours meilleurs.

Danylo Sikan (5)

Monté juste avant la dernière demi-heure, sans vraiment apporter sa pierre à l'édifice.

Moussa N'Diaye (5)

Une belle occasion avec une tête qu'il envoie juste au-dessus, du dynamisme mais aussi de très mauvaises passes.

Non-notés : Oliver Antman, Adriano Bertaccini.