Le transfert de Romelu Lukaku vers Fenerbahçe est toujours en bonne voie

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le transfert de Romelu Lukaku vers Fenerbahçe est toujours en bonne voie
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Romelu Lukaku ne restera pas au Napoli, c'est une certitude. Après avoir été courtisé par Besiktas et Atlanta, et contacté par Anderlecht, "Big Rom" pourrait découvrir la Turquie et Fenerbahçe, un projet auquel il a donné son feu vert ce samedi.

Fenerbahçe et Naples ont poursuivi leurs discussions ce dimanche, dans le but de parvenir à un accord de transfert pour Romelu Lukaku. Selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato, lors des dernières heures, les positions des deux camps se sont nettement rapprochées.

Mais les négociations entre les représentants du joueur et son éventuel futur club progressent également dans le bon sens. Samedi, Romelu Lukaku avait donné son feu vert au projet. On pourrait donc connaître un épilogue d'ici peu.

Lukaku donne son feu vert au Fenerbahçe

Ce samedi, Fabrizio Romano faisait état de l'intérêt du Fenerbahçe pour Romelu Lukaku. Le journaliste italien affirmait même que le président du club stambouliote allait personnellement s'impliquer dans le dossier afin de convaincre l'attaquant belge de rejoindre son club. 

Les discussions auraient manifestement très vite été dans le bon sens ce samedi puisque Fabrizio Romano annonce que "Big Rom" aurait donné son feu vert au projet de Fenerbahçe. L'accord dépend désormais de la décision de Fenerbahçe et des négociations entre le club stambouliote et Napoli.

 

Un autre club turc serait en négociations avec Romelu Lukaku

La Turquie fait les yeux doux à Romelu Lukaku. Déjà approché par Besiktas, où évolue désormais Leandro Trossard, "Big Rom" avait décliné l'offre, espérant toujours qu'un club d'un des championnats majeurs l'appelle. 

La semaine dernière, c'est un prétendant plus "exotique", Atlanta United, qui avait manifesté un intérêt prononcé pour le meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges. On connaît l'attrait de Lukaku pour le way of life américain, mais un déménagement outre-Atlantique ne semble pas encore dans ses priorités. 

Hier, c'est le retour à Anderlecht qui était de nouveau dans les discussions. Le journaliste italien Gianluigi Longari de TV Dello Sport, assurait que le club formateur de "Big Rom" avait pris contact avec l'attaquant pour évoquer un retour qui semble difficile, surtout financièrement. 

Aujourd'hui, c'est le spécialiste du mercato Fabrizio Romano qui annonce que Fenerbahçe, un autre club turc, est maintenant en discussions directes avec l'entourage de Romelu Lukaku, les négociations sont en cours. Fenerbahçe s'est lancé avec force dans la course et le président travaille personnellement sur l'accord.

En revanche, la piste de l'AS Monaco semble se refermer. Hier, la Gazzetta dello Sport, affirmait que Lukaku était envisagé en cas de départ de Folarin Balogun, l'attaquant américain le plus connu de Belgique. Les 10 millions d'euros demandées restaient abordable pour le club principautaire.

 

 

Florent Malice

Un prétendant s'ajoute pour Lukaku

Alors qu'Atlanta United aurait initialement reçu une fin de non-recevoir dans le dossier Romelu Lukaku, le Belge privilégiant l'Europe, les pistes se multiplient le concernant. La presse italienne a déjà évoqué le Besiktas, ainsi qu'Anderlecht (lire ci-dessous) comme clubs ayant tenté le coup. Si les Mauves n'ont que peu d'espoir d'attirer leur ancien attaquant cet été, c'est parce que de nombreux autres clubs vont vraisemblablement se positionner.

Ainsi, la Gazzetta dello Sport affirme désormais que c'est l'AS Monaco qui aurait sondé le dossier. Le club principautaire craint de perdre Folarin Balogun, et Lukaku est une opportunité à environ 10 millions d'euros, un montant à la portée de Monaco. Le salaire du joueur est également dans les moyens monégasques, et l'ASM a l'avantage de disputer la Coupe d'Europe cette saison, ce que Lukaku place assez haut dans ses priorités. 

Romelu Lukaku ne restera pas au Napoli, c'est une certitude. Le Diable Rouge n'était pas présent à la reprise des entraînements et peut se trouver un nouveau club. Pour aller où ? C'est toute la question. La MLS ne le tente pas. Anderlecht, de son côté, se renseigne...

Alors que l'arrivée de Rasmus Hojlund risque de le pousser sur le banc cette saison, Romelu Lukaku (33 ans) est de plus en plus proche d'un départ du Napoli. Le Diable Rouge n'était pas présent à la reprise des entraînements, non pas de son propre chef mais à la demande du club qui souhaite qu'il trouve une porte de sortie à un an de la fin de son contrat. 

Mais où ira-t-il ? L'intérêt le plus concret le concernant provenait de MLS et notamment d'Atlanta United, mais Romelu Lukaku aurait pour le moment écarté cette éventualité, tout comme l'Arabie Saoudite. Le Belge souhaite encore évoluer en Europe et si possible au top. 

Anderlecht aurait approché Romelu Lukaku

Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari de TV Dello Sport, trois clubs auraient jusqu'à présent pris contact avec Romelu Lukaku ou avec son entourage. Ces clubs sont Atlanta United, en MLS (on sait qu'il est peu intéressé), le Besiktas et... le RSC Anderlecht. 

Aucun des trois clubs n'a été concret jusqu'à présent : il s'agit simplement d'une prise de renseignements. Mais le simple fait que le Sporting d'Anderlecht contacte Lukaku donnera certainement espoir aux supporters, qui rêve depuis longtemps d'un retour de leur idole - un rêve entretenu par le joueur, qui a toujours affirmé qu'il rentrerait un jour au bercail. 

Le RSCA n'aura ses chances qu'en toute fin de mercato 

Nous avons déjà donné notre opinion sur le sujet : il y a beaucoup plus de raisons de croire que Romelu Lukaku ne reviendra pas à Anderlecht cet été que l'inverse. Les Mauves n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir l'attaquant du Napoli, qui ne sera pas bradé par son club. 

Lukaku lui-même avait initialement prévu de rester à Naples, et donc au top européen, au moins jusqu'en juin 2027 ; c'est certainement le niveau qu'il privilégiera, s'il le peut. Un club disputant la Ligue des Champions aura toujours ses faveurs... mais ces clubs s'intéresseront-ils à lui après une saison quasi-blanche ? 

Lukaku Romelu - Lammens Senne
© photonews

Au fil du mois d'août, le Sporting d'Anderlecht suivra certainement le dossier Romelu Lukaku avec attention. Actuellement, avec Danilo Sikan et Mihajlo Cvetkovic, les Mauves n'ont que deux attaquants, et Vitor Bruno aimerait disposer d'un troisième afin de pouvoir faire tourner et varier les systèmes. Mais Antoine Sibierski n'attendra certainement pas qu'un miracle survienne dans le dossier Lukaku, qui ne sera une priorité que s'il s'avère réellement faisable. 

Pour cela, il faudrait qu'en toute fin de mercato, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'ait pas encore trouvé de club... et que le Napoli soit dès lors disposé à le laisser filer soit gratuitement, soit pour un montant très bas, afin d'économiser son salaire. Les contacts mentionnés par Gianluigi Longari ont probablement été informels, peut-être même simplement amenés par Marc Coucke et Michael Verschueren, que l'on sait très proches de Lukaku. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
PAOK
Romelu Lukaku

Plus de news

La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison" Interview

La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison"

22:20
Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL Analyse

Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL

21:40
1
Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

23:50
La fin de la série noire : Wouter Vrancken remporte enfin sa première victoire avec Heart of Midlothian

La fin de la série noire : Wouter Vrancken remporte enfin sa première victoire avec Heart of Midlothian

23:30
Gros coup dur pour l’Antwerp : la recrue estivale quitte le terrain en larmes

Gros coup dur pour l’Antwerp : la recrue estivale quitte le terrain en larmes

23:00
Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

20:30
Un cadre de l'Union va-t-il rejoindre un ancien de Genk en Italie ?

Un cadre de l'Union va-t-il rejoindre un ancien de Genk en Italie ?

22:40
Mika Godts confirme les discussions avec le PSG, mais continuera à se donner à fond pour l'Ajax

Mika Godts confirme les discussions avec le PSG, mais continuera à se donner à fond pour l'Ajax

22:00
Mario Kohnen était surtout satisfait de la deuxième période de Charleroi contre OHL

Mario Kohnen était surtout satisfait de la deuxième période de Charleroi contre OHL

21:00
2
Annoncé absent pour le premier match de l'Ajax, Mika Godts a finalement joué et délivré un assist

Annoncé absent pour le premier match de l'Ajax, Mika Godts a finalement joué et délivré un assist

20:00
Une neuvième arrivée estivale pour le RFC Liège

Une neuvième arrivée estivale pour le RFC Liège

19:40
En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

19:06
Thomas Meunier aurait aimé rester à Lille : "Je m'attendais à un petit effort de leur part..."

Thomas Meunier aurait aimé rester à Lille : "Je m'attendais à un petit effort de leur part..."

18:15
Après Karetsas, nouvelle grosse vente pour Genk ? Plusieurs clubs sont sur le coup

Après Karetsas, nouvelle grosse vente pour Genk ? Plusieurs clubs sont sur le coup

17:45
Bruges n'en a pas assez : après Virgili, le Club va - encore - mettre 12 millions d'euros sur un ailier !

Bruges n'en a pas assez : après Virgili, le Club va - encore - mettre 12 millions d'euros sur un ailier !

17:15
Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros

Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros

14:38
1
🎥 Des débuts en fanfare : Kos Karetsas inscrit déjà une merveille contre Arsenal en amical !

🎥 Des débuts en fanfare : Kos Karetsas inscrit déjà une merveille contre Arsenal en amical !

16:40
Débuts difficiles pour Jesse Bisiwu ? Son coach n'est pas d'accord !

Débuts difficiles pour Jesse Bisiwu ? Son coach n'est pas d'accord !

15:00
Les Mauves de Vitor Bruno et la première d'Edward Still chez les Loups : suivez Anderlecht - RAAL en direct

Les Mauves de Vitor Bruno et la première d'Edward Still chez les Loups : suivez Anderlecht - RAAL en direct

13:20
Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison

Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison

14:00
1
Avec un but magnifique, La Gantoise lance très bien sa saison contre le KV Malines

Avec un but magnifique, La Gantoise lance très bien sa saison contre le KV Malines

15:34
René Mitongo face à une concurrence folle : après Salah, une autre star en approche à Trabzonspor

René Mitongo face à une concurrence folle : après Salah, une autre star en approche à Trabzonspor

13:40
"On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise

"On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise

13:00
🎥 Hugo Cuypers commence à enchaîner les buts avec le CF Monterrey

🎥 Hugo Cuypers commence à enchaîner les buts avec le CF Monterrey

12:30
Un "nouveau Karetsas" à Genk ? Le club a repéré un très jeune talent

Un "nouveau Karetsas" à Genk ? Le club a repéré un très jeune talent

12:00
Après l'Inter, la Premier League : un cadre de l'Union proche d'un gros transfert

Après l'Inter, la Premier League : un cadre de l'Union proche d'un gros transfert

11:35
"On m'a appelé pour me proposer son retour" : Marc Wilmots raconte les regrets d'un ancien espoir du Standard

"On m'a appelé pour me proposer son retour" : Marc Wilmots raconte les regrets d'un ancien espoir du Standard

10:37
"On savait que ça serait un bide" : Jesse Bisiwu très critiqué après ses débuts avec le Barça

"On savait que ça serait un bide" : Jesse Bisiwu très critiqué après ses débuts avec le Barça

10:12
Trop, c'est trop pour la FIFA : l'instance dénonce les attaques contre Gianni Infantino

Trop, c'est trop pour la FIFA : l'instance dénonce les attaques contre Gianni Infantino

09:38
1
Bientôt dans les plans de Marc van Bommel ? Un Diablotin marque et impressionne avec le PSV

Bientôt dans les plans de Marc van Bommel ? Un Diablotin marque et impressionne avec le PSV

09:10
1
"Il ne devrait pas y avoir de terrains synthétiques" : Saint-Trond avantagé par son terrain ?

"Il ne devrait pas y avoir de terrains synthétiques" : Saint-Trond avantagé par son terrain ?

08:40
L’AS Roma veut mettre le prix pour un Diable Rouge, mais pose une condition majeure

L’AS Roma veut mettre le prix pour un Diable Rouge, mais pose une condition majeure

08:00
Georges-Louis Bouchez émet l'idée d'une fusion entre ses Francs Borains et Mons

Georges-Louis Bouchez émet l'idée d'une fusion entre ses Francs Borains et Mons

07:30
Ayensa et Trouillet sortis avant Ilaimaharitra, sifflé : les raisons des choix contestés de Vincent Euvrard Interview

Ayensa et Trouillet sortis avant Ilaimaharitra, sifflé : les raisons des choix contestés de Vincent Euvrard

07:00
1
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

08/08
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

08/08

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Inter Inter 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved