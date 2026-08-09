Le transfert de Romelu Lukaku vers Fenerbahçe est toujours en bonne voie

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Romelu Lukaku ne restera pas au Napoli, c'est une certitude. Après avoir été courtisé par Besiktas et Atlanta, et contacté par Anderlecht, "Big Rom" pourrait découvrir la Turquie et Fenerbahçe, un projet auquel il a donné son feu vert ce samedi.