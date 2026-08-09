Une neuvième arrivée estivale pour le RFC Liège

Les "Sang et Marine" sont décidément hyperactifs sur le marché des transferts. Après l'annonce de la venue d'Oregan Ravet samedi, c’est Birane Wane, un milieu de terrain sénégalais, qui a été officialisé à Rocourt.

Le FC Liège s'est montré très actif sur le marché des transferts ces dernières semaines. Après Afonso Salambi, Nacim Dendani, Arnold Qevani, Valentin Guillaume, Naël Lawson, Ryan Ogam, Elie Ilunga Kitoko et, samedi, le dernier rempart Oregan Ravet, c'est un milieu de terrain qui débarque à Rocourt. Il sera la 9e recrue estivale du matricule 4.

Le club principautaire a annoncé l’arrivée ce dimanche de Birane Wane, un joueur qui était en test ces dernières semaines. Né le 30 novembre 2004 au Sénégal, le milieu de terrain s’est engagé avec le club liégeois après avoir convaincu le staff.

Formé en Norvège

Formé à l’Oslo Football Académie, Birane Wane présente un profil athlétique avec son grand gabarit, tout en affichant une certaine mobilité et des qualités techniques. Il a notamment eu l’occasion de se mettre en évidence lors des rencontres amicales disputées pendant sa période de test, ainsi qu’à l’entraînement.

Le joueur de 21 ans est appelé à renforcer l’entrejeu du RFC Liège, où il apportera notamment sa présence physique et ses qualités techniques. Il a par ailleurs déjà intégré le groupe dirigé par Gaëtan Englebert.

Un profil atypique

"Birane possède un profil assez atypique. Malgré sa grande taille, c’est un joueur mobile et à l’aise techniquement. Lors de sa période de test, il a montré de très belles choses et a confirmé tout son potentiel. Il dispose encore d’une belle marge de progression et nous sommes convaincus qu’il peut continuer à évoluer avec nous", a expliqué Gaëtan Englebert, l'entraîneur du matricule 4.





Birane Wane reste un jeune joueur qui doit encore s'aguerrir au niveau professionnel. Il aura désormais l’occasion de poursuivre sa progression sous les couleurs liégeoises.