Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure
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Pisté par le Club de Bruges depuis de nombreuses semaines, Noah Adedeji-Sternberg ne figurait pas dans le noyau de Genk pour le match de championnat contre Zulte Waregem. Mais son éventuel transfert n'expliquait pas cette absence.

Noah Adedeji-Sternberg était absent samedi de la sélection de Genk pour le match de championnat sur le terrain de Zulte Waregem. Compte tenu de l’été mouvementé de l’ailier sur le marché des transferts, cette absence a immédiatement attiré l’attention, mais selon Het Laatste Nieuws, il n’y avait aucun nouvel élément concernant son avenir : Adedeji-Sternberg était blessé.

Ce détail n’est pas sans importance. Ces dernières semaines, tout ou presque autour de l’attaquant de 21 ans était lié à un éventuel transfert au Club de Bruges. Adedeji-Sternberg aurait même conclu un accord personnel avec les "Blauw-Zwart", sans que Genk en soit informé.

Les Limbourgeois avaient réagi très vivement lorsque l’information avait fuité. Le joueur avait été temporairement envoyé dans le noyau B, avant d’être autorisé à réintégrer l’équipe première. Il avait également retrouvé du temps de jeu lors des matchs amicaux. Contre le FC Twente, il avait même été sifflé par une partie des supporters de Genk.

Le dossier Club de Bruges passe au second plan

Jess Thorup avait alors pris la défense de son joueur, tout en soulignant que Adedeji-Sternberg devait assumer la responsabilité de ses choix. Dans le même temps, l’entraîneur avait clairement indiqué qu’il continuerait à utiliser l’ailier tant que celui-ci jouerait à Genk.

Un transfert au Club de Bruges semble désormais moins probable. Les "Blauw-Zwart" ont attiré un ailier espagnol Jan Virgili et Romain Esse devrait poser prochainement ses crampons au Jan Breydel stadion. Dès lors, le dossier Adedeji-Sternberg est passé au second plan pour le champion en titre. Tout indique donc pour l’instant qu’il restera dans le Limbourg. Selon les informations rapportées, son absence contre Zulte Waregem avait dès lors uniquement une raison physique.

Lire aussi… Après Karetsas, nouvelle grosse vente pour Genk ? Plusieurs clubs sont sur le coup

Genk commence par une défaite douloureuse

Sur le plan sportif, Genk a en tout cas raté son début de championnat sans Adedeji-Sternberg. L’équipe de Jess Thorup avait pris l’avantage grâce à sa nouvelle recrue Rafiu Durosinmi et semblait longtemps se diriger vers les trois points.

Mais tout a basculé en fin de match. Marley Aké a égalisé à la 82e minute sur coup franc, avant qu’Ujka ne donne l'avantage à l'"Essevee" quatre minutes plus tard. Genk recevra Westerlo le week-end prochain. Il faudra alors voir si Noah Adedeji-Sternberg sera de nouveau disponible et s’il fera effectivement à nouveau partie de la sélection de Thorup.

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