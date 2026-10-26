José Mourinho chambre les supporters du Barça après le Clásico : "Je n'ai pas fait de sieste, mais..."

Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone (1-2), José Mourinho n'a pas hésité à adresser une petite pique aux supporters catalans. Avec une bonne dose d'ironie, le technicien portugais est revenu sur les chants des fans barcelonais, qui l'avaient empêché de faire sa sieste avant la rencontre.

"Ils sont venus devant notre hôtel et ont chanté toute la journée, donc je n'ai pas pu faire ma sieste", a déclaré José Mourinho après la rencontre. "Je n'ai pas fait de sieste, mais j'ai battu leur équipe. Je leur fais un gros câlin."

José Mourinho prend sa revanche sur les supporters du Barça

Après la victoire du Real Madrid dans le Clasico, José Mourinho n'a pas pu s'empêcher d'adresser une petite pique aux supporters barcelonais. Ces derniers avaient tenté de perturber la préparation des Madrilènes avant la rencontre, mais le technicien portugais a préféré en rire après le coup de sifflet final.

Sur le plan sportif, Mourinho s'est également montré satisfait. Il a notamment salué la prestation de Marc Cucurella, chargé de contenir Lamine Yamal. Selon l'entraîneur portugais, le fait que les deux joueurs se connaissent bien grâce à la sélection espagnole a constitué un avantage pour son défenseur.

Eduardo Camavinga, le coaching gagnant

José Mourinho a décrit Lamine Yamal comme un joueur particulièrement talentueux et intelligent, mais a estimé que Marc Cucurella avait parfaitement rempli sa mission. Selon lui, le défenseur ne s'est pas laissé piéger, malgré les tentatives de l'attaquant barcelonais de lui faire écoper d'un carton jaune.

Les choix de Mourinho ont également porté leurs fruits. Le Portugais a fait entrer Eduardo Camavinga afin d'apporter de la fraîcheur, de maintenir la pression sur l'adversaire et de créer des espaces en contre-attaque.



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Un changement qui s'est révélé décisif puisque, à la 87e minute, Camavinga a délivré la passe décisive sur le but victorieux de Kylian Mbappé. José Mourinho a ainsi décroché les trois points, tout en ayant le dernier mot face aux supporters du FC Barcelone.