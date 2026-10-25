L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"
Photo: © photonews

David Hubert a dû composer sans Mateo Biondic pour ce match contre le Cercle de Bruges. Malheureusement pour l'Union, il devra encore s'en passer un certain temps cette saison.

Jeudi, contre l'Hapoel Beer Sheva, Mateo Biondic avait dû quitter ses partenaires après à peine un quart d'heure. L'attaquant allemand est mal retombé après une action et s’est assez violemment tordu la cheville.

Une longue indisponibilité à prévoir

Sorti sur civière, Biondic n'était pas dans la sélection pour affronter le Cercle de Bruges, au contraire d'un Darius Olaru pourtant lui aussi sorti après un gros choc (un coup direct dans son cas).

Lors de sa conférence de presse d'après-match face aux Brugeois, David Hubert a confirmé que Biondic serait absent 'un long moment', sans évoquer de date de retour. 

Rodriguez et Florucz à la lutte ?

Ce n'est pas la première fois qu'il va devoir changer ses plans en attaque. En début de saison, l'Union avait déjà dû se remettre des départs coup sur coup de Promise David et Mohammed Fuseini dans la dernière ligne droite du mercato.

Lire aussi… "La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club
Face aux Groen en Zwart, Raul Florucz a ainsi débuté comme titulaire. Il devrait ainsi regagner en importance ces prochaines semaines, lui qui semblait frustré de son temps de jeu depuis le début de saison. Kévin Rodriguez revient également dans le parcours, il a d'ailleurs inscrit le premier but de saison face aux Brugeois.

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