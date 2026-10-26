L'Union confirme la mauvaise nouvelle pour Mateo Biondic

On s'y attendait : après sa sortie très tôt dans le match contre l'Hapoel Beer Sheva, Mateo Biondic ne reverra pas les terrains de sitôt. L'Union Saint-Gilloise a officialisé la nouvelle.

Mateo Biondic avait dû quitter ses coéquipiers après un quart d'heure de jeu seulement à Düsseldorf lors du match face à l'Hapoel Beer Sheva. Ce week-end, en marge du match contre le Cercle de Bruges, David Hubert avait été clair : on ne reverrait pas l'attaquant unioniste de sitôt.

C'est désormais officiel : via ses réseaux sociaux, l'USG a annoncé que Mateo Biondic souffrait d'une blessure grave aux ligaments de la cheville droite. Il sera absent plusieurs mois.

Biondic devra passer sur le billard

"Après avoir dû sortir tôt lors du match d'Europa League face à l'Hapoel Beer Sheva, Mateo Biondic a subi de plus amples examens médicaux. Ceux-ci ont confirmé une blessure grave aux ligaments de la cheville droite. Il devra subir une opération chirurgicale et sera absent plusieurs mois", annonce le club.

"Nous sommes tous derrière toi, Mateo. Nous te souhaitons une bonne récupération et avons hâte de te retrouver sur les terrains", conclut l'USG.





Mateo Biondic rejoint plusieurs de ses coéquipiers à l'infirmerie : Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs, Ilan Hurteven et, jusqu'à il y a peu, Ross Sykes étaient en effet eux aussi indisponibles.