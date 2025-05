Toujours pas de trophée pour Anderlecht : Bruges remporte la Coupe, malgré un final très nerveux !

Anderlecht a fait illusion, mais Bruges était clinique ce dimanche. En fin de rencontre, les Mauves ont poussé jusqu'à y croire, mais trop tard : la Coupe est pour le Club !

Qui a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'ambiance au Stade Roi Baudouin ? Les secteurs ultras des deux clubs avaient mis le feu, au propre comme au figuré, pour cette finale de Croky Cup. Côté anderlechtois, surtout, on sentait la mesure de l'événement : tifo XXL, fumigènes en masse - tout était mobilisé pour pousser les Mauves vers leur premier trophée depuis 2017.

Et pendant longtemps, les débats auront longtemps été bien plus équilibrés qu'on aurait pu le croire. Le jeu est brugeois, bien sûr : quelques pertes de balle laissent trop d'espace à Tzolis, qui dévisse (13e), puis force Coosemans au premier arrêt (15e).

Anderlecht est dans le match... jusqu'au but

Mais Anderlecht répond bien, on va d'un rectangle à l'autre : Huerta et Hazard sont en jambes, combinent... mais il leur manque toujours le dernier geste, l'inspiration. Siquet envoie un premier centre très dangereux (20e), en guise d'avertissement. Moussa N'diaye ne prendra pas note, malgré une grosse engueulade de Jan-Carlo Simic.

Hans Vanaken, lui, n'est pas au mieux : une grosse perte de balle laisse filer Hazard, qui n'en profite pas (27e). Bruges répond : disposant de bien trop d'espace depuis le début, Jashari envoie une lourde frappe lointaine que doit sortir Coosemans (31e).

Le RSCA, bien dans son match, se procure ensuite les meilleures occasions : corner sur corner, souvent mal donnés, et surtout une belle passe de Dendoncker qui trouve Huerta dont la frappe est molle et sur Jackers (40e). C'est à ce moment que les Blauw & Zwart frappent : N'diaye laisse Siquet centrer, Maamar ne tient pas Roméo Vermant au second poteau (40e, 1-0). C'est cruel, et ça sort le Sporting de son match : Jashari frôle le break dans la foulée, Simic doit s'arracher pour empêcher Tzolis d'être à la réception d'un centre (45e).

Le doublé de Vermant

On a longtemps dit cette saison que le Club de Bruges ne manquait que d'une chose : un vrai buteur de haut niveau. Et il semblerait que depuis quelques semaines, il l'ait trouvé. En effet, si son premier but était celui d'un vrai renard, le but du break qu'inscrira Roméo Vermant à la 62e sur la première phase dangereuse de Bruges en seconde période est autrement plus difficile, en un temps sur un joli centre de Jashari.

Avant ça ? Quelques incursions d'un Anderlecht que Bruges laisse tranquillement jouer, sans être inquiété outre mesure malgré les arabesques d'Edozie auquel il manque toujours ce petit quelque chose. Seule petite frayeur : ce qui ressemblait fort à une main dans le rectangle de la part de Vanaken (55e).

Puis, tombera donc ce deuxième but, à l'issue duquel le speaker doit encore une fois rappeler aux supporters des deux camps que le match sera arrêté s'ils continuent d'inonder le plateau du Heysel de fumée bleue, noire, mauve et blanche. Côté RSCA, on a perdu l'envie de faire la fête, d'autant que dans le même temps, le partage du Bayer Leverkusen sacre le Bayern de Kompany : lui gagne des trophées, comme il l'avait juré après la finale perdue en 2022.

Une fin de match électrique

Les tentatives de plus en plus désespérées d'Anderlecht semblent peine perdue, malgré les entrées de Stroeykens, Angulo, Vazquez et - beau symbole - Vertonghen. Bruges, cependant, rate la balle du K.O via Christos Tzolis : Simic dégage sur la ligne (89e). Un détail ? Pas vraiment : sur un énième débordement d'Edozie, l'ailier anglais trouve Luis Vazquez en retrait et c'est soudainement très chaud (2-1, 90e+1).

Pire : une nouvelle main potentielle sur une phase très confuse n'est pas signalée ni révisée par le VAR, ce qui fait sortir le bancn anderlechtois de ses gonds. Bruges aura tremblé, dans une ambiance très tendue, mais Bruges soulève bel et bien la Coupe de Belgique (2-1). Une chose est sûre, cependant : il y aura encore de la tension autour du stade dans les heures à venir...