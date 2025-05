Après les violences à Bruxelles, le ministre de l'Intérieur annonce des mesures renforcées contre les hooligans

Après les violences causées par des hooligans de Bruges à Bruxelles, le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin exige des sanctions exemplaires.

Ce qui devait être une fête du football belge s’est transformé en un triste spectacle de chaos. Dimanche soir, les rues de Bruxelles ont été le théâtre de violents débordements impliquant des hooligans du Club de Bruges. Une dérive que le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, n’a pas laissée passer sous silence.

Visiblement excédé, il a pris la parole pour dénoncer avec fermeté ces agissements : "Les responsables des violences à Bruxelles doivent être sévèrement punis. Nous condamnons fermement ces actes inacceptables."

Comme le rapporte Het Nieuwsblad, face à cette flambée de violences, le ministre a immédiatement exigé un rapport d’évaluation complet des autorités compétentes pour comprendre ce qui a mal tourné. L’objectif : identifier les failles, pointer les responsabilités et enclencher des mesures concrètes. "Nous espérons que le ministère de la Justice punira toutes les personnes identifiées", a-t-il ajouté.

Mais au-delà des sanctions, c’est toute une législation qui pourrait être accélérée. Les récents événements ont agi comme un électrochoc au sein du gouvernement. Le cadre légal autour du hooliganisme pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Des amendes alourdies, des interdictions de stade plus longues et systématiques et des procédures simplifiées.

Le ministre a également évoqué la nécessité d’un contrôle renforcé aux entrées des stades. L’idée n’est pas de punir les vrais passionnés, mais bien de couper l’herbe sous le pied à une minorité qui saccage l’ambiance et ternit l’image du football belge.