Anderlecht n'a plus qu'un objectif possible désormais cette saison : "Nous n'en sommes pas si loin"

On pourrait croire qu'avec la défaite de ce dimanche en finale de la Coupe, la saison du RSC Anderlecht est virtuellement "finie". Les Mauves ont assuré ou presque la 4e place, et le podium est inaccessible... ou pas ?

On y aura cru, à Anderlecht : ce dimanche, les Mauves sont passés proches de remporter leur premier trophée depuis 2017. Ou au moins de disputer les prolongations, comme en 2022. Mais ce but du 2-2 n'est jamais tombé et la déception était évidemment énorme.

Mais Thorgan Hazard voyait le verre à moitié plein. "Il y a eu des moments pour Bruges et des moments pour Anderlecht dans ce match. La différence est que eux nous ont puni dans leurs moments", résumait-il. "Mais je vois une évolution dans notre jeu. Si on ne regarde que les résultats, on peut penser que l'écart se creuse avec Bruges".

Le Racing Genk dans le viseur ?

Mais pour Hazard, c'est l'inverse : "Par rapport à nos précédentes confrontations avec eux, dans le contenu, l'écart se réduit petit-à-petit. Il y a du travail pour arriver où on veut être, mais il y a du progrès", estime le milieu créatif, qui veut désormais se refocaliser sur la fin de championnat avec trois matchs difficiles au programme.

À nous de prouver contre l'Union, Bruges et Genk que nous sommes devenus meilleurs durant ces Playoffs

"On joue les trois équipes qui jouent le titre, et on veut embêter tout le monde. L'objectif, c'est un 9/9", clame Hazard. "Je ne trouve pas que la 3e place soit lointaine ou inatteignable. Moi, j'y crois. On sait que c'est compliqué, mais notre but est de gagner les trois matchs. Notre équipe continue de grandir, c'est de bon augure".

Besnik Hasi aussi parlait de la troisième place avec prudence, mais pas sans ambition. "Nous devons nous concentrer sur nos performances et notre progression. Car nous progressons, on l'a vu aujourd'hui. Il reste trois matchs et nous voulons les gagner", affirme le coach du RSC Anderlecht.

"Nous avons commencé les Playoffs contre Bruges, Genk et l'Union. Nous allons maintenant jouer l'Union, Bruges et Genk : à nous de prouver que nous sommes devenus meilleurs depuis le 0/9. Et après, nous verrons", conclut Hasi.