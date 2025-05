La révolte gronde : Wouter Vanenhaute pris à partie par les supporters anderlechtois à sa sortie du stade

Anderlecht a les oreilles qui sifflent après cette nouvelle désillusion en finale de Coupe de Belgique. Voilà qui n'améliorera pas la cote de popularité de Wouter Vandenhaute.

À Anderlecht, le manque de stabilité, le nombre d'entraîneurs remerciés depuis quelques années et les tâtonnements répétitifs ont un visage auprès des supporters, celui de Wouter Vandenhaute, plus contesté que jamais.

Le président non exécutif plutôt exécutif assume et ne reculera pas devant le défi. Ceux qui le connaissent bien disent de lui que plus le challenge est compliqué, plus il le prendra à bras-le-corps. Le voilà servi.

La tension assez vive

À sa sortie du Stade Roi Baudouin en voiture, Vandenhaute a été encerclé par des supporters mauves chantant 'We are Anderlecht', pour lui rappeler à quel point ils ne se reconnaissent plus dans leur club.

Le président du Sporting s'est voulu conciliant : "Nous avons perdu après un bon match. Nous savions d'avance que le Club était très fort. Nous avons montré qu'Anderlecht est sur le chemin du retour. Nous devons nous ressaisir. Anderlecht revient et nous allons le prouver", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Wouter Vandenhaute sera en tout cas attendu au tournant cet été. L'arrivée de Besnik Hasi a amené certains progrès dans l'équipe mais n'effacera pas la violence du licenciement de David Hubert et n'a pas suffi pour remplir l'objectif de cette fin de saison.