Anderlecht se dirige vers 10 ans sans trophée, et on ne voit pas comment ils pourraient l'éviter

Encore raté. Trois ans après la finale de 2022, le RSC Anderlecht est encore passé à côté d'un premier trophée depuis 2017. Il faudra en gagner un la saison prochaine pour ne pas atteindre la barre symbolique des 10 ans...

Si la photo de Vermant, Tzolis et Jashari a tant fait le buzz, ce n'est pas seulement parce qu'elle est indéniablement plutôt cool, et qu'elle rentrera dans les livres d'histoire du football belge. C'est aussi parce qu'elle représente avec une quasi-cruauté le passage de flambeau entre le RSC Anderlecht, historiquement le plus grand club de Belgique, et le Club de Bruges, plus grand club actuel.

Le trophée de ce dimanche était le 31e (en excluant volontairement les Supercoupes) du FC Bruges, Coupe et championnat confondus. Il y a du travail pour rattraper les 43 titres (34 championnats, 9 Coupes) du Sporting d'Anderlecht, sans même parler des titres européens que Bruges aura bien du mal à égaler un jour.

Mais depuis 2017, la tendance est terrible : Bruges a remporté 6 titres (5 titres de champion, une Coupe), là aussi en excluant les Supercoupes. Anderlecht n'en a remporté aucun en 8 ans. Même une Coupe, si longtemps snobée au RSCA, serait bienvenue à l'heure actuelle pour stopper l'hémorragie. Car Olivier Renard, maintenant, a la pression : si Anderlecht ne remporte aucun trophée en 2025-2026, la barre des 10 ans sans sacre sera atteinte.

Quoi ? Déjà dix ans ? Hé oui : en 2026-2027, cela ferait dix ans que les Mauves n'auraient pas remporté de titre. Un chiffre symbolique, que même le Standard n'a pas atteint au XXIe siècle puisque les Rouches ont gagné trois Coupes après leur titre de 2009. Le Standard est peut-être "champion tous les 25 ans" (1983-2008), mais a soulevé un trophée plus récemment qu'Anderlecht (la Coupe en 2018). Des détails qui rentrent dans les têtes des supporters, qui font mal, qui montent jusqu'à exploser en "Wouter buiten" peu surprenants.

Bref : Olivier Renard, Wouter Vandenhaute et l'entraîneur qu'ils désigneront pour débuter la saison prochaine auront une énorme pression sur les épaules. Anderlecht a désespérément besoin d'un titre, et a constaté cette saison le fossé qui se creuse avec le top 3. Champion de Belgique en 2026 ? Après tout, Brian Riemer n'en était pas si loin en 2024. Sinon, ce sera rendez-vous en mai au Heysel pour une Coupe qu'on ne peut plus se permettre de snober chez les Mauves...