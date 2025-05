Hugo Siquet met en lumière une faille d'Anderlecht : "On en avait parlé avant le match"

Hugo Siquet a contribué à la victoire du Club de Bruges contre Anderlecht en étant à l'assist sur le premier but. Il revient sur cette belle performance.

Hugo Siquet avait le sourire à l'issue de la victoire contre Anderlecht. Et on peut le comprendre : il s'agit du tout premier trophée de sa carrière. Il y a joué un rôle majeur avec une offrande sur le premier but de Romeo Vermant. Le natif de Marche-en-Famenne ne devait pourtant pas jouer cette finale, c'est la blessure de dernière minute de Kyriani Sabbe qui lui a ouvert une place dans le onze.

"Je suis heureux. Vu ma situation, c’était inespéré il y a quelque temps que je débute la finale, que je la gagne et que tout se passe comme ça. C’est la preuve que le travail paye à un moment ou un autre et je suis content de ne pas avoir lâché pour avoir eu ce moment", explique-t-il à la RTBF.

Longtemps le troisième choix, décisif en finale

Son assist ? Un bel aperçu de sa qualité de centre, qui ne l'a jamais quitté. De quoi mettre le doigt là où ça fait mal à Anderlecht : "J’essaye de mettre en avant mes qualités pour aider l’équipe. Et c’est ce que j’ai fait. On avait parlé avant le match de mettre des centres entre le gardien et la ligne défensive, appuyer pour que quelqu’un vienne couper la trajectoire. J’ai fait ce qu’on m’a demandé de faire".

Il respecte toutefois la prestation d'Anderlecht : "Je pense qu'ils étaient mieux que les autres fois où on les a affrontés. Il n’y a pas que du négatif, mais, au final, on a encore été supérieur aujourd’hui. C’est un peu normal, on est dans un bon mood. On enchaîne bien et on répond présent dans les gros matches. On a été dans la continuité aujourd’hui".

Le Club de Bruges vise désormais un doublé. Mais pour cela, il faudra faire mieux que l'Union dans le sprint final : "Il faut fêter un peu, car ça reste un titre et puis Bruges ne l’avait plus gagnée depuis un moment. On va fêter ça et on va se reconcentrer pour Genk. On n’avait pas besoin de cette Coupe pour avoir ce boost pour continuer et rester concentré sur la fin de championnat".