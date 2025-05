Wouter Vandenhaute était prévenu : Kompany, lui, gagne des trophées...

Trois ans après le départ de Vincent Kompany, Anderlecht avait une nouvelle fois l'opportunité de remporter son premier trophée depuis 2017. Pile le jour où Vince lui-même était sacré champion d'Allemagne : quel symbole cela aurait été...

"Le prochain titre commence aujourd'hui, ici même, avec cette douleur que vous ressentez. Et je vous le promets : en tant que coach, je gagnerai des trophées. Croyez au fait qu'en tant que joueurs, vous gagnerez des trophées. Nous gagnerons des trophées".

Ce speech, c'était celui de Vincent Kompany, le 6 mars 2022, après la défaite du RSC Anderlecht aux tirs au but face à La Gantoise. Ce sera l'un de ses derniers grands discours à la tête du Sporting : quelques mois plus tard, Wouter Vandenhaute s'en séparait.

Était-ce un hasard si Kompany, débordant de confiance en lui, avait entamé sa phrase par : "Je vous le promets, JE gagnerai des trophées", plutôt que d'associer le RSCA à sa personne ? Un lapsus peut-être révélateur. Car depuis son départ, la traversée du désert de "son" Sporting continue. Alors que lui, de son côté... remporte des trophées.

Le symbole aurait été superbe, si Anderlecht avait gagné la Coupe ce dimanche. Que Kompany soit sacré champion d'Allemagne, premier titre majeur (mais pas premier tout court : il tient à son titre en Championship !) d'une carrière de coach qui devrait en compter beaucoup, le jour où le RSCA remporte son premier trophée depuis 2017.

Au lieu de ça, on se dit que le discours du 6 mars 2022 a dû résonner dans les têtes de certains supporters. Peut-être, aussi, dans celles de Yari Verschaeren et Majeed Ashimeru, seuls joueurs déjà présents il y a trois ans et encore là dans le groupe ce dimanche. Car Kompany tient sa promesse : il gagne des trophées. Loin de Bruxelles.