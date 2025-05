"Je dis à l'arbitre qu'il y a main, mais bon..." : Anderlecht floué lors de la finale ?

Anderlecht aurait-il dû obtenir un penalty ? Les images sont très claires : Hans Vanaken a touché un ballon de la main.

La question n'est pas de savoir si Hans Vanaken a touché ou non le ballon dans la surface de réparation, mais bien pourquoi ni Mr Vergoote (on peut le concevoir) ni la VAR (on le conçoit moins) n'ait signalé une faute et donc un penalty.

Le minimum semblait au moins d'appeler l'arbitre principal face aux images afin qu'il se fasse une idée. Pour Besnik Hasi, c'est incompréhensible : "Pour nous, il fait un mouvement vers le ballon. L'arbitre nous a dit que les images avaient été vérifiées par le VAR et qu'il n'y avait pas penalty", déclare le coach anderlechtois après le match. "Je trouve ça étrange".

Thorgan Hazard ne voulait pas en faire une scène, mais reconnaissait tout de même : "Moi, sur le coup, je dis à l'arbitre qu'il la touche de la main. Il me dit qu'il n'y a rien, que voulez-vous qu'on y fasse ? C'est eux qui décident", lance le joueur d'un air faussement amusé. "Que l'arbitre ne siffle pas, je peux comprendre, mais la VAR devrait l'appeler".

Leander Dendoncker a pour sa part simplement souligné que l'image à l'arrêt (visible en tête de cet article) semblait suspecte, bien qu'il ait admis ne pas pouvoir bien juger le mouvement complet.

De son côté, Hans Vanaken s'est défendu. "Oui, j'ai touché le ballon avec le bras, mais il venait à bout portant. Mon geste était naturel, je n'avais jamais l'intention d'influencer le jeu", a-t-il déclaré. En toute fin de rencontre, une seconde phase dans le rectangle a fait sortir le banc Mauve & Blanc de ses gonds, mais celle-là semblait bel et bien licite.