"Il est clair que le Club a une avance considérable sur nous" : les leaders d'Anderlecht accusent le coup

Anderlecht fait grise mine après sa défaite contre le Club de Bruges en finale de Coupe de Belgique. Colin Coosemans et Jan Vertonghen reconnaissent la supériorité des Blauw en Zwart.

Jan Vertonghen quittera finalement le football belge avec une médaille autour du cou, mais pas celle qu'il rêvait d'avoir. Anderlecht savait que sauver la fin de saison passait par une victoire ce soir. Si bien que malgré les progrès entrevus, la défaite sonne comme un terrible désaveu.

"Je suis très déçu. Je savais que nous avions nos chances ce soir, même si le Club Bruges était le grand favori. Et puis, il faut jouer à son meilleur niveau. Car si on n'est pas parfait, on n'y arrivera pas. C'est ce qui s'est passé ce soir", explique Vertonghen au micro de VTM.

"Après mon entrée sur le terrain à la 67e minute, nous avons encore eu quelques belles occasions. Si nous avions égalisé à ce moment-là, nous aurions pu renverser la situation. Mais ce but est arrivé bien trop tard pour forcer quoi que ce soit", peste-t-il. Même s'il n'était pas à 100%, le capitaine anderlechtois a donné tout ce qu'il pouvait : "Je suis surtout venu sur le terrain pour apporter de l'énergie à l'équipe, et je pense y être parvenu. Mais j'aurais dû prendre de meilleures décisions devant le but. J'ai tout fait pour être de retour sur le terrain aujourd'hui".

Anderlecht avait misé gros

La déception est la même chez Colin Coosemans : " Cette défaite est très dure. Le club rêvait d'un trophée depuis si longtemps, alors nous voulions tout faire pour enfin ramener un trophée à Anderlecht. Quand on quitte la maison et on veut rendre tout le monde fier".

Le Sporting y a pourtant cru : "En première mi-temps, nous avons été vraiment bons par moments. Sur le premier but, nous avons été un peu trop laxistes. Le 2-0 a été une grosse déception et je pense qu'il nous a fallu trop de temps pour y croire à nouveau. Nous avons ensuite réduit le score, mais après, il faut un peu de chance avec un ballon bien placé. Mais dans une saison comme celle-ci, on voit que la pièce tombe toujours du mauvais côté".

Coosemans conclut sans concession : "Pouvons-nous faire mieux ? C'est une question difficile. Je pense qu'il est clair que le Club de Bruges a une avance considérable sur nous. C'est une équipe qui se bat sans difficulté en Ligue des champions, mais nous n'avons pas atteint ce niveau cette saison. Mais bien sûr, ce n'était qu'un match, donc tout était possible. Cette défaite est un choc".