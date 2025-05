Le Stade Roi Baudouin transformé en un champ de ruines : même les joueurs ont contribué à l'ampleur des dégâts

Après le match entre le Club de Bruges et Anderlecht, le Stade Roi Baudouin a été retrouvé dans un sale état. Les supporters des deux équipes ont endommagé l'enciente, ce qui coûtera selon la ville de Bruxelles environ 70 000 euros.

La Conseillère municipale des Sports de Bruxelles, Florence Frelinx, parle d'une "situation catastrophique" dans Het Laatste Nieuws. Selon elle, près de 500 sièges ont été endommagés ou complètement détruits. De plus, les murs ont été vandalisés avec des graffitis et des autocollants, la piste d'athlétisme a été endommagée par des bombes fumigènes et les toilettes ont été dévastées.

Les allées étaient également jonchées de déchets après le coup de sifflet final. Les vestiaires des joueurs n'ont pas été épargnés. Selon la conseillère, ils ont été laissés dans un état pitoyable, ce qui témoigne, selon elle, d'un "manque total de respect pour le personnel chargé de l'entretien du stade au quotidien".

Bruxelles panse ses plaies

Cela s'ajoute évidemment aux scènes de guérilla urbaine constatées dans les communes de Jette et Molenbeek Saint-Jean et Jette, où des magasins ont été mis à sac et des passants agressés sous fond d'attaques racistes de la part de certains hooligans brugeois.

Frelinx n'en a pas cru ses yeux : "Cela n'a plus rien à voir avec le sport. Un stade doit être un lieu de rassemblement et de sportivité, pas un champ de bataille." Elle plaide en faveur de mesures strictes contre les supporters et les clubs impliqués. Une première étape a déjà été atteinte avec l'interdiction de déplacement pour les supporters brugeois à l'occasion du match à Anderlecht dans moins de deux semaines.

La ville de Bruxelles envisage de facturer intégralement les coûts de réparation à Anderlecht et au Club Bruges. "Ce n'est absolument pas au contribuable de supporter ces dégâts", conclut-elle. Les deux clubs n'ont pas encore réagi publiquement.