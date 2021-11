Loïc Bessilé après la défaite contre Anderlecht: "On perd sur des petits détails"

Comme ses équipiers et son coach, Loïc Bessilé était déçu après la défaite concédée par les Zèbres contre les Mauves.

Le Sporting de Charleroi avait d'ailleurs un beau coup à jouer: en cas de victoire, les Zèbres auraient creusé l'écart sur un concurrent direct dans la course aux playoffs. "On avait à cœur de prendre des points", confirme Loïs Bessilé. "Mais ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu", regrette-t-il dans la foulée.

Car, comme le regrette amèrement Edward Still, Charleroi a fait des cadeaux au Sporting d'Anderlecht. "Coup de pied arrêté, penalty... c'est sur des détails qu'on perd ce match. On aurait pu le gérer différemment", acquiesce le défenseur central.

Place au Standard

Relancés par la vicoire acquise au Cercle de Bruges le week-end dernier, les Zèbres étaient pourtant prêts à batailler dans ce duel des Sporting. ""On a très bien préparé le match, on a fait les choses comme il faut, mais ce sont vraiment ces quelques détails qui nous ont coûté des points."

Une défaite que Loïc Bessilé et ses partenaires n'ont pourtant pas le temps de ruminer. Car dans une semaine, c'est un déplacement au Standard qui attend Charleroi.